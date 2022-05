Pullach überrollt FCU - Simikic: „Hätte aufgehört, wenn ich so eine Saison gespielt hätte“

Von: Moritz Bletzinger

Erlebte einen bitteren Abend: FCU-Coach Zlatan Simikic. © Sven Leifer/Imago

Beim FC Unterföhring hängen die Köpfe. Im Hinspiel der Relegation zur Bayernliga siegte der SV Pullach mit 4:1. Die Stimmen zum Spiel.

Unterföhring - Der SV Pullach schießt den FC Unterföhring im Relegations-Hinspiel mit 4:1 ab. Ein ganz bitterer Abend für die Hausherren, die im Rückspiel auf bessere Besetzung hoffen. Der Mann des Abends war Max Zander, der Pullacher erzielte einen Hattrick und stellt damit vielleicht die Weichen für den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd. Durch ist die Sache aber natürlich noch nicht. Die Stimmen zum Relegations-Hinspiel.

Max Zander (SV Pullach) über ...

... sein Spiel: „Bei drei Toren würde ich sagen, super für mich gelaufen. Ich dachte, ich müsste nach zehn Minuten ausgewechselt werden, weil es mir beim Warmmachen hinten in den Oberschenkel gestochen hat. Aber, hat anscheinend gereicht (lacht).“

... das Rückspiel: „Das dürfen wir jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zumal einige gefehlt haben bei Unterföhring. Wir müssen einfach weitermachen wie heute, dann schaut es, glaube ich, ganz gut aus.“

... die Marschroute im Hinspiel: „Wir haben unser Spiel ein bisschen verändert im Vergleich zu den Ligaspielen. Da haben wir immer sehr, sehr lange abgewartet. Heute sind wir ab und zu auch ein bisschen drauf und das hat super geklappt.“

Gilbert Diep (SV Pullach) über ...

... die Leistung im Hinspiel: „Generell ist der Mannschaftskern echt top, ich habe noch nie in einer so harmonischen Mannschaft gespielt. Von daher fällt es uns auch gar nicht schwer, uns gegenseitig zu motivieren. Wir haben uns alle für den Verein entschieden, hatten eine schwierige Saison, auch mit Unruhe drin, aber für den Verein und für uns als Fußballer wollen wir in der Liga bleiben. Wir wissen, dass wir Qualität haben in der Mannschaft. Ich denke, dass wir in der Saison eigentlich nicht unten hätten mitspielen müssen. Wir wussten, dass wir mit Spielern wir Max Zander brutale Qualität vorne drin haben und wenn wir ein Tor machen, dann wissen wir auch, dass wir das Spiel an uns reißen können.“

... das Rückspiel: „Unterföhring hat nichts mehr zu verlieren. Wir wissen, wenn wir ihnen ein bisschen Luft geben, dass wir dann ins Schwimmen geraten können. Mit Fischer, Siebald, Volland und Eret haben sie auch brutale Qualität in der Offensive. Aber wir wissen, was wir können und wir werden uns so einstellen, dass wir uns im Rückspiel nicht den Schneid abkaufen lassen, sondern da weitermachen, wo wir aufgehört haben.“

... einen Wunschgegner für die zweite Runde der Relegation: „In der Relegation kann man sich auf nichts einstellen, das sind spezielle Spiele. Von der Kilometerzahl würde ich gerne gegen Dachau spielen und nicht gegen Sonthofen, aber egal welcher Gegner kommt, wir müssen beiden Spiele gewinnen, damit der SV Pullach in der Bayernliga bleibt.“

Zlatan Simikic (Trainer FC Unterföhring) über ...

... das Spiel: „Ein bitterer Abend für uns, vor allem auch, weil wir zuhause gespielt haben. Wir haben hier in einem Jahr vielleicht fünf oder sechs Spiele verloren. Und jetzt 1:4 in einer Art Halbfinale, in dem die Auswärtstore auch noch doppelt zählen ...“

... den kurzfristigen Ausfall von Bastian Fischer: „Er hat versucht, zu spielen, aber leider ging es nicht, es ist immer noch die Wade zu. Es ist keine schwierige Verletzung, aber er konnte heute nicht spielen. Gegen Erlbach hat er sich leicht verletzt, vielleicht ist so etwas nach sieben Tagen vorbei. Hoffentlich reicht es für Samstag.“

... die personelle Situation: „Im Rückspiel sind auch Robin Volland und Siebald nicht da. Wir haben heute mit zwei Außenverrteidigern gespielt, die eigentlich Sechser spielen. Der Junge, der das Tor gemacht hat, spielt mehr für die zweite Mannschaft als für uns. Und der andere Linksverteidiger hat erst vier Spiele gemacht. Ich habe heute dreimal im Zentrum gewechselt. Es lief einfach alles schief. Und jetzt hat sich auch noch Aijlan Arifovic verletzt, der unser Kommandant in der Dreierkette ist.“

... die Verletzung von Arifov: „Er hat sich schwer verletzt. Er hatte immer Probleme mit der Hüfte, aber jetzt ist er anscheinend ein paar Monate raus. Das tut mir besonders weh.“

... die Niederlage: „Es lief einfach alles schief und alles genau so, wie es Pullach wollte. Am Ende habe ich noch zwei verletzte Spieler. Ich als Trainer war in diesem Spiel machtlos. Das sage ich ungern, aber ich habe selten ein Spiel so erlebt. Ich hätte aufgehört, wenn ich so eine Saison gespielt hätte, aber dieses Spiel ist eine Ausnahme. Leider genau in dieser Zeit, in der es so wichtig ist.“

... das Rückspiel: „Schon beim 0:3 haben wir schon gesagt, wir gehen jetzt auf alles oder nichts. Wir können nur noch gewinnen. Vielleicht hätten wir heute nicht so offen angreifen sollen, aber das ist nicht unsere Mentalität. Aber irgendwann, wenn man aufsteigen will, muss man sich auch taktisch klever einstellen und nicht einfach das machen, was man immer macht. Jetzt ist die wichtige Frage, welche Spieler ich zur Verfügung habe.“

... die Leistung von Max Zander: „Zander ist ein brutaler Kicker. Wir haben ihn analysiert und ich habe gesagt, wenn wir den stoppen, haben wir das Spiel gewonnen. Er und Gilbert Diep passen extrem gut zusammen, wie Basti Fischer und Robin Volland. Aber Zander war unstoppable.“

Sebastian Fritz (FC Unterföhring) über ...

... das Spiel: „Mir kam es eigentlich so vor, dass wir das Spiel im Griff hatten, eigentlich die komplette erste Halbzeit. Dann bekommen sie zwei Konterchancen, eine machen sie rein und wir liegen zur Pause zurück. In der zweiten Halbzeit bekommen wir so ein scheiß Gegentor. Da kommt der Ehret noch ran, fälscht das Ding ab, sonst wäre der Ball gar nicht reingegangen, das hat Max Zander auch selbst gesagt. Dann passen wir beim Freistoß nicht auf. Das war ein Freistoß irgendwohin, der wird verlängert und wir schlafen am zweiten Pfosten. Beim letzten Gegentor haben sie uns gut ausgekontert, das muss man ihnen lassen.“

... das Rückspiel: „Da müssen wir schauen, wir das angehen. Aber wenn wir zwei schnelle Tore machen, dann fängt Pullach wahrscheinlich auch das Schwimmen an. Wenn wir einen guten Tag haben, können wir auch sieben Tore schießen. Da müssen wir schauen, wer am Wochenende da ist, das wissen wir auch noch nicht. Dann gibt es eigentlich nur eins: Volle Offensive.“