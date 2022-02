Aschheim verliert gegen Jetzendorf den Faden

Von: Guido Verstegen

„In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht“, sagt FCA-Coach Thomas Seethaler. © Christian Riedel/Archiv

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die Restsaison verloren; sie unterlagen dem TSV Jetzendorf auf Kunstrasen mit 0:3 (0:0).

Aschheim – Der Tabellenführer der Bezirksliga Nord hatte am Ende mehr zuzusetzen, Aschheims Coach Thomas Seethaler war nach gerade einmal drei Trainingseinheiten dennoch zufrieden mit seinen Schützlingen: „In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, das hat schon gepasst.“ Da sprangen für den Rangsechsten der Ost-Staffel durchaus gute Gelegenheiten heraus, so schnupperten Malcom Olwa und Neuzugang Lenny Gremm am Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel verloren die Gastgeber – nicht zuletzt bedingt durch die zahlreichen Wechsel – den Faden und eröffneten den Jetzendorfern einiges an Räumen. Seethaler: „Da hatten wir auch nicht mehr den nötigen Punch.“

Weitere Testspiele des FC Aschheim: Sonntag, 13. Februar, 14.30 Uhr: SV Nord-Lerchenau (A); Sonntag, 20. Februar, 15.15 Uhr: SK Srbija München (A); Sonntag, 27. Februar, 14.30 Uhr: Kirchheimer SC (A); Samstag, 5. März, 15 Uhr: SC Pöcking-Possenhofen (A).

Josef Keimel (55.), Dominik Liebl (78.) und Wlad Beiz (88.) trafen für die Gäste. A-Jugend-Keeper Manuel de Benedictis gab sein Debüt in der ersten Mannschaft des FCA, Neuzugang David Riepen (23) fehlte noch. Der vom Südwest-Landesligisten SC Olching gekommene Mittelfeldspieler war privat verhindert. (guv)