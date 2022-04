FCA liegt schon nach zehn Sekunden zurück

Von: Guido Verstegen

Aschheims Trainer Thomas Seethaler muss mitansehen, wie seine Mannschaft zum dritten Mal in Folge drei Gegentore kassiert. © Riedel

Aschheim – Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim waren im Auswärtsspiel gegen Spitzenreiter VfB Forstinning ohne jede Chance: Beim 0:3 (0:1) kassierte der FCA zum dritten Mal in Folge drei Gegentore.

Dass der FC Aschheim seit Ende der Winterpause erst einen Punkt erobert hat, dafür gibt es Gründe. Da wären das lange Fehlen von Leistungsträgern, die vielen Corona-Infektionen, immer neue angeschlagene Spieler – diesmal meldeten sich die kranken Malcom Olwa und Tim Irlbacher kurzfristig ab - –, und eine Serie von individuellen Fehlern im Defensivverhalten. Mit dem Gegentor zum 0:1 schossen die Aschheimer in dieser Hinsicht den Vogel ab, denn nach zehn Sekunden lag der Ball im Netz: Zweikampf verloren, Flankenlauf von Ivan Bacak nicht verhindert, in der Mitte Korbinian Hollerieth allein gelassen – schon war’s passiert. „Das war schwach, da haben alle Beteiligten geschlafen!“, ärgerte sich FCA-Coach Thomas Seethaler. Von da an begegnete seine Elf den VfB-Angriffen mit dem nötigen Einsatz und Engagement. Nach vorne ging für die Gäste allerdings nichts. Vor der Pause brachten zwei Freistöße von Andreas Petermeier den Forstinninger Kasten in Gefahr, nach dem Wechsel blieben Torchancen ganz aus. Schon zur Pause hätte die Heimelf klarer führen müssen – das nicht nur deshalb, weil Bacak einen von Falk Schubert unnötig verschuldeten Foulelfmeter verschoss, als er ausrutschte und FCA-Keeper Pascal Jakob problemlos parieren konnte (41.). Nach dem Wechsel trafen die Platzherren zunächst den Pfosten (66.), dann profitierte Dimitar Kirchev von einem weiteren Aschheimer Lapsus (68.), und schließlich kam der eingewechselte Abdelilah Erraji unbedrängt zum Abschluss (88.). guv

VfB Forstinning – FC Aschheim 3:0 (1:0)

FC Aschheim: Jakob - Anneser (52. Antonio), Wellnhofer, Schubert, V. Contento (64. Ndow) - Gremm, Grüner (90. Islamyar), Petermeier, Baumgärtel (77. Si. Reitmayer - Finke (72. A. Contento), Riepen Tore: 1:0 Hollerieth (1.), 2:0 Kirchev (67.), 3:0 Erraji (88.) Besonderes Vorkommnis: Jakob hält Foulelfmeter von Bacak (41.) Schiedsrichter: Philip Degenfelder (München-Solln) Zuschauer: 80