FC Aschheim selbstbewusst gegen Schwabing

Thomas Seethaler: „Wir müssen auf der Hut sein, aber die Jungs sind gut drauf!“ © Fupa

Mit dem FC Schwabing stellt sich an diesem Freitag (19.30 Uhr) ein Team aus dem Kreis der Titelanwärter in der Fußball-Bezirksliga Nord beim FC Aschheim vor. FCA-Coach Thomas Seethaler ist zuversichtlich.

Aschheim – Geht es nach dem Trainer Seethaler, muss seine Elf nicht sehr viel besser machen, um im zweiten Heimspiel den ersten Dreier einzufahren. „Wir haben beim 1:1 gegen Eichstätt II sehr gut gespielt, und wir wollen gewinnen“, sagt der Trainer des FC Aschheim.

Der Vorjahres-Fünfte FC Schwabing gewann zum Auftakt bei der SpVgg Kammerberg (2:1) und gilt vielen Konkurrenten als Titelkandidat. Ihm gehe es darum, möglichst schnell den Klassenerhalt zu sichern und dann zu versuchen, die Leistung aus der Vorsaison zu bestätigen, war FC-Coach Fabian Herrmann in einer „fupa“-Umfrage zurückhaltend. Mit Giacinto Sibilia (24 Treffer) haben die Gäste den Torschützenkönig der Vorsaison in ihren Reihen.

Seethaler erwartet ein schweres Spiel: „Wir müssen auf der Hut sein, aber die Jungs sind gut drauf!“ In der Vorwoche stand sein Team kompakt und war eigentlich nur beim späten Ausgleich nicht auf der Höhe. „Entweder müssen wir unsere Chancen besser nutzen oder so gut verteidigen, dass hinten die Null steht.“ In Sachen Startelf wird sich vermutlich nicht viel ändern. Alessandro Luzzi, Maximilian Finke und Nenad Elez haben sich in den Urlaub verabschiedet, Alessandro De Marco meldete sich zurück.

Am Sonntag sollte für den FC Aschheim der erste Auftritt im Toto-Pokal auf Kreisebene anstehen: Die Partie gegen den seit Mittwochabend als Kontrahent feststehenden Kreisligisten FC Wacker München (3:0 beim FC Eintracht München) soll laut FCA-Teammanager Steffen Triple auf 16. August (19.30 Uhr) verlegt werden. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Schubert, Ketikidis, Wellnhofer - Takiris, Petermeier, V. Contento, P. Müller, Baumgärtel - Stanojevic, Özgül