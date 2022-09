Abwehr des FC Deisenhofen wirkt gefestigt

Von: Umberto Savignano

An der Chancenverwertung hapert es dagegen weiter.

Deisenhofen – Platz vier mit drei Punkten Rückstand zur Tabellenspitze: Der FC Deisenhofen darf sich vor dem Gastspiel beim FC Gundelfingen an diesem Samstag (15 Uhr), wie erhofft, zur Bayernliga-Elite zählen. Die kleine Ergebniskrise mit den Niederlagen in Ismaning (1:5) und gegen Ingolstadt II (2:3) ist überwunden. Auch, wenn die Blauhemden in den beiden Partien danach (2:0 in Hallbergmoos, 0:0 gegen Memmingen) nicht die volle Ausbeute holten, spricht einiges dafür, dass sie sich weiterhin vorne festbeißen werden.

So hat sich die personelle Lage mittlerweile deutlich entspannt. „Wir sind so ziemlich komplett, auch wenn immer wieder der eine oder andere fehlt“, sagt Trainer Andreas Pummer. „Das merkt man auch im Training. Außerdem kann man Leute für die zweite Mannschaft abstellen.“ Zuletzt halfen mit Stephan Kopp, Niklas Sagner, Arian Kurmehaj und Jens Förtsch vier Spieler beim 2:0-Sieg der U23 über den SC Unterpfaffenhofen aus, zu Pummers Freude: „Sie haben sehr gut performt. Und Spielpraxis ist noch einmal etwas anderes als nur zu trainieren. Spiel ist Spiel.“

Ein weiterer Punkt, dem der FCD die Rückkehr in die Erfolgsspur verdankt, ist leicht an der Statistik abzulesen. Nach den Partien gegen Ismaning und Ingolstadt hatte Pummer die acht Gegentore beklagt.

Nun blieb sein Team zweimal in Folge ohne Gegentreffer: „Ich bin sehr zufrieden, wenn die Null steht. Das liegt an disziplinierter Defensivarbeit. Allerdings sind wir gegen Memmingen am Schluss schon wieder ein bisschen in alte Muster gefallen. Wir sind ungeduldig geworden, weil wir nicht das 1:0 gemacht haben, das möglich war, wollten es erzwingen.“ Und das wäre beinahe schief gegangen, wie der Trainer einräumt: „Da hat uns unser Torwart Enrico Caruso einmal super im Spiel gehalten und einmal hat der Gegner den letzten Pass kläglich ausgespielt.“

Insgesamt ist die Steigerung im Abwehrverhalten aber augenscheinlich, während es an der Chancenverwertung weiter hapert. „Da sind wir noch nicht so weit“, so Pummer, der „die Balance zwischen Offensive und Defensive“ als Schlüssel zum Erfolg in Gundelfingen sieht. Die Schwaben sind Sechster, für viele überraschend, nicht unbedingt aber für Pummer: „Sie haben mit Stefan Anderl einen sehr guten Trainer, der schon höherklassig bewiesen hat, was er kann. Die Mannschaft ist sehr diszipliniert, kommt über das Kollektiv. Letzte Woche beim 3:2 in Dachau hat sie sehr hohes Angriffspressing gezeigt, beherrscht aber auch ein schnelles Umschaltspiel und steht defensiv sehr gut“, schildert der FCD-Coach die Qualitäten des Gegners und folgert: „Da brauchen wir eine disziplinierte Leistung, sonst wird es ganz schwer, die drei Punkte mitzunehmen.“ UMBERTO SAVIGNANO

FCD: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Gkasimpagiazov, Bachhuber, Karger