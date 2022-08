FC Deisenhofen bastelt an mehr Stabilität

Von: Robert Gasser

Deisenhofen – Fast ein Viertel der Saison in der Fußball-Bayernliga ist gespielt, und der FC Deisenhofen sieht sich mit seinem neuen Trainer Andreas Pullach, der zu Saisonbeginn die Nachfolge von Hannes Sigurdsson angetreten hat, voll im Soll.

Der FCD hat nach einem starken Saisonstart gegen Ismaning (1:5) sowie Ingolstadt II (2:3) zwei Niederlagen kassiert, sich zuletzt mit einem 2:0 Erfolg in Halbergmoos aber wieder gefangen. „An diese Leistung wollen wir anschließen“, sagt Teammanager Alexander Schleicher vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den FC Memmingen. In der Tabelle belegen die Deisenhofner den fünften Platz – drei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Landsberg (mit dem früheren Löwen-Torjäger Sascha Mölders) und zwei Punkte vor dem Tabellensiebten FC Memmingen.

Das sportliche Ziel der Deisenhofner in den nächsten Wochen ist es, etwas mehr Stabilität aufzubauen – sowohl was die Ergebnisse als auch die Spielweise der Mannschaft betrifft. „Wir wollen unseren eigenen Fußball durchbringen“, erklärt Schleicher.

Zur Historie: 1965, also vor 57 Jahren, haben der FC Memmingen und der FC Deisenhofen schon einmal gegeneinander um Punkte gespielt – in der damaligen Landesliga. Ansonsten gab es nur ein Treffen im Pokal, das der FCM im Jahr 2015 mit 2:0 für sich entschied.