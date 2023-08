FCD-Coach Pummer erwartet deutliche Reaktion

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofen – Zwei Teams in ziemlich unterschiedlichen Stimmungslagen treffen heute (18.30 Uhr) im Bayernligaspiel zwischen dem TSV Dachau 1865 und dem FC Deisenhofen aufeinander: Während bei den Deisenhofnern die Laune nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Gundelfingen und folglich einem durchwachsenen Saisoneinstieg mit vier Punkten aus vier Partien etwas gedämpft ist, sind die Hausherren nach dem 7: 1-Sieg beim Neuling Kirchheimer SC klar im Aufwind.

„Nach diesem 7:1 von Dachau sind die Rollen klar verteilt“, findet FCD-Coach Andreas Pummer, obwohl der TSV auch schon zwei Partien verloren hat und nur zwei Zähler mehr aufweist als sein Team. Doch Pummer zeigte sich nach der jüngsten Vorstellung seiner Elf eben tief enttäuscht: „Wir hatten einiges aufzuarbeiten. So eine Leistung wie gegen Gundelfingen reicht nicht für drei Punkte. Ich erwarte mir eine klare Reaktion von meiner Mannschaft.“

Respekt vor dem Gegner zeigt Pummer nicht erst aufgrund dessen Kantersiegs vom Wochenende. „Dachau ist eine ausgeglichen gute Mannschaft“, so der 41-Jährige, der auch von TSV-Coach Orhan Akkurt einiges hält. Der einstmals gefürchtete Torjäger, der lange beim SV Pullach spielte, dort auch kurz Trainer war, schaffte mit den höchst abstiegsgefährderten Dachauern in den letzten zehn Partien der vergangenen Saison letztlich noch relativ souverän den direkten Klassenerhalt. Die Wege der beiden kreuzten sich in der Saison 2018/19 beim SV Türkgücü Ataspor: Pummer hievte den Verein damals als Trainer in die Regionalliga, Akkurt kam zwar nur achtmal zum Einsatz, steuerte aber immerhin vier Treffer zur Bayernligameisterschaft bei.

„Ich kenne Orhan gut. Er arbeitet sehr diszipliniert, hat Dachau klar in der Liga gehalten. Das zeigt, dass er ein guter Trainer ist“, sagt Pummer. Akkurt wiederum bewies gleich nach dem Erfolg in Kirchheim Bodenhaftung: „Es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber auch für ein 7:1 gibt es nur drei Punkte.“ UMBERTO SAVIGNANO

FCD: Knauf - Schneiker, Nickl, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Müller-Wiesen, Finster, Lippmann, Yilmaz, Schemat, Bachhuber