Deisenhofen-Legende Martin Mayer beendet Karriere

Von: Umberto Savignano

Er lebt den FC Deisenhofen, er ist der FC Deisenhofen: Am Samstag bestreitet Martin Mayer sein letztes Spiel. © bro

Wenn sich Karrieren dem Ende zuneigen, werden gerne Superlative bemüht oder Lobeshymnen angestimmt. Auch der Begriff Legende wird in diesem Zusammenhang oft und zu oft auch in übertriebener Weise gebraucht.

Deisenhofen – Nun aber beendet beim FC Deisenhofen ein Fußballer seine Laufbahn, dessen Legendenstatus im Bereich des hochklassigen Amateurbereichs völlig unzweifelhaft ist: Martin Mayer bestreitet am Samstag (16 Uhr) beim SV Schalding-Heining sein letztes Spiel im Bayernliga-Team des FCD.

„Er hat eine Amateurkarriere hingelegt, die vermutlich in den nächsten 30 Jahren nicht zu übertreffen sein wird“, sagt Deisenhofens Vereinsboss Martin Schmid über den 35-Jährigen, der jetzt die Zeit reif für seinen Abschied aus dem zeitintensiven und physisch fordernden fünftklassigen Fußball sieht. „Wegen der Familie, der Arbeit und auch, weil ich es am Körper doch merke“, begründet Mayer, mittlerweile Vater von drei Kindern, seinen Schritt.

„In Deisenhofen hat man diesen Tag immer ausgeblendet. Man wollte es nicht wahrhaben“, gibt Manager Thomas Werth zu. „Nach dem Spiel in Schalding endet ein großes Stück FCD-Geschichte und eine fast zwanzigjährige Amateurkarriere.“ Schon als 17-Jähriger spielte Mayer in der ersten Mannschaft, anfangs noch in der Kreisliga. In seither 18 Jahren bestritt er, nur unterbrochen von einem einjährigen Gastspiel in der Regionalliga beim TSV Buchbach in der Saison 2016/17, insgesamt weit über 600 Pflichtspiele für den Verein, war maßgeblich an vier Aufstiegen der ersten Herrenmannschaft beteiligt.

„Er hat das Verständnis von Fußball und Verein beim FCD wie kein zweiter geprägt und interpretiert, er war und ist das Sinnbild des Deisenhofen-Fußballspiels“, sieht Werth im mit viel Spielwitz gesegneten Edeltechniker zugleich eine Identifikations- und eine Symbolfigur für den feinen Fußball der Blauhemden. Dabei konnte sich mancher Mitspieler von Mayer aber auch in Sachen Kampfgeist und Zweikampfbiss noch eine Scheibe abschneiden.

Seine innige Verbundenheit mit dem Spielgerät lebte er auch im Futsal-Team aus, das er selbst gründete und mit dem er Bayrischer Meister und Pokalsieger wurde. Außerdem kümmert er sich um die gesamte Platzpflege am Deisenhofener Fussballgelände. „Woche für Woche mähte er sich die Plätze selbst, auf denen er dann viermal die Woche die Kugel laufen ließ“, so Werth. In dieser Funktion werde er dem Verein erhalten bleiben, verspricht Mayer, allerdings mit Einschränkungen: „Ich mache schon weiterhin meine Sachen, aber nicht mehr in dem Umfang. Ich habe dem Verein gesagt, dass ich mehr Zeit in die Familie investieren will und vielleicht nicht mehr jedes Wochenende oder immer unter der Woche da bin, wenn ich etwas mit den Kindern unternehme.“

Am Legendenstatus ist allerdings auch nicht zu rütteln, wenn mal ein anderer den Rasen mäht: „Neben seinem sportlichen Wert für die erste Mannschaft hat sein Auftreten und seine Leidenschaft für den FC Deisenhofen Martin Mayer zum Vorbild von bald zwei ganzen Jugendgenerationen gemacht“, sagt Vereinsboss Schmid. „Beim FCD wird er sicher einen Platz in der ,Hall of Fame’ bekommen.“ Vorerst steht aber noch die offizielle Verabschiedung aus, für die man sich laut Werth etwas Besonderes einfallen lassen will. Außerdem ist die Saison für Mayer mit dem Schalding-Match noch gar nicht vorbei: Ab 9. Juni spielt er mit der bayerischen Auswahl in Spanien um den UEFA Regions’ Cup. Der EM-Titel der Amateure wäre die passende Krönung seiner bemerkenswerten Laufbahn.