FC Deisenhofen überzeugt, gewinnt aber wieder nicht

Von Umberto Savignano schließen

Es fehlte nicht viel und der FC Deisenhofen hätte den Bock umgestoßen, doch am Ende reichte es auch im sechsten Spiel 2022 nicht zum Sieg: Gegen den Bayernliga-Zweiten FC Ingolstadt II mussten sich die Deisenhofner trotz einer Steigerung gegenüber den vergangenen Wochen mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Deisenhofen – „Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden“, sagte FCD-Coach Hannes Sigurdsson einerseits, andererseits ärgerte er sich auch mächtig, denn: „Wir haben zwei Tore hergeschenkt.“ Das erste Präsent für die Gäste gab es schon in der zweiten Minute: Abwehrchef Tobias Nickl schien klären zu können, verlor den Ball aber doch an Egson Gashi, der blitzschnell schaltete und Torwart Enrico Caruso aus der Distanz zum 0:1 überhob.

Beim FCD war nun erst recht die Verunsicherung wegen der langen Negativserie spürbar, die Gäste dominierten und hätten die Führung beinahe ausgebaut: Gabriel Zirngast war frei durch, doch Nickl konnte kurz vor der Linie für den schon geschlagen Caruso klären (7.). Der FCD agierte zerfahren, leistete sich einige Patzer. Doch auch die Ingolstädter waren vor Fehlern nicht gefeit: Nach einer schwachen Kopfballabwehr im FCI-Strafraum wurde der energisch nachsetzende Niklas Sagner noch abgeblockt, aber Michael Bachhuber drückte den Ball im Fallen aus kurzer Distanz über die Linie (28.). Die Erleichterung über dieses 1:1 war den Deisenhofner nicht nur beim Jubel anzumerken, sondern auch in ihrer Spielweise. Die Partie war nun offen, bis zur Pause passierte aber nicht mehr viel.

Dafür ging es nach dem Wechsel richtig rund, was vor allem an den immer stärker werdenden Hausherren lag. Dennis Yimez hämmerte den Ball aus 30 Metern an die Latte (52.), Ingolstadts Joonmo Kang verfehlte nach einer scharfen FCD-Flanke per Kopfball-Torpedo nur knapp das eigene Gehäuse (58.), Nikolaos Gkasimpagiazov zielte nach schönem Zuspiel von Martin Mayer in bester Position vorbei (71.).

Auf der anderen Seite hatten die Deisenhofner bei Mario Götzendorfers Volleykracher zwar Glück (73.), doch insgesamt schienen sie der Führung näher. Das 2:1 durch Gkasimpagiazov (77.) war schließlich die – vorübergehende – Belohnung für den unbändigen Siegeswillen. Mayer wurde auf dem Weg zur Vorentscheidung im letzten Moment gebremst (81.), von den Gästen schien nun gar nichts mehr zu kommen. Doch nach einem langen Pass hob Fabio Meikis im Duell mit Nickl den Ball über den etwas zu unentschlossen wirkenden Caruso hinweg zum Ausgleich ins Tor (88.). Die Deisenhofner nahmen Anstoß daran, dass ein Foul an Mayer unmittelbar zuvor ungeahndet geblieben war. „Er wird gefoult und bestraft, weil er stehen bleibt. Wir belohnen Schreien, Weinen und das Liegen auf dem Rasen“, ärgerte sich Sigurdsson. Doch alle Proteste halfen nichts: Der FCD wartet weiter auf den ersten Sieg des Jahres.

Dabei schien das ersehnte Erfolgserlebnis zum Greifen nah, und es wäre auch verdient gewesen. „Über 90 Minuten gesehen, waren wir besser, obwohl auch die Ingolstädter ihre Phasen hatten, in denen sie stärker waren. Sie haben aber nicht so viele Chancen kreiert“, so Sigurdsson. Doch da waren eben diese vermeidbaren Gegentore. „Das ist genauso wie wir in diesem Jahr spielen“, verwies der Trainer darauf, dass sich die Partien in ihrem Ablauf seit Wochen ähneln. Allerdings sah Sigurdsson gegenüber den jüngsten Auftritten seines Teams, vor allem in Sachen Einstellung, eine deutliche Steigerung: „Heute habe ich meine Mannschaft wiedererkannt.“

FC Deisenhofen – FC Ingolstadt II 2:2 (1:1)

FC Deisenhofen: Caruso - Yimez, Nickl, Köber, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Mayer, Finster (77. Müller-Wiesen), Lucksch, Sagner (70. Kurmehaj), Bachhuber Tore: 0:1 Gashi (2.), 1:1 Bachhuber (28.), 2:1 Gkasimpagiazov (77.), 2:2 Meikis (88.)