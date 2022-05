FCI bleibt schöner Abschluss verwehrt

Von: Nico Bauer

Der FC Ismaning (r. Daniel Weber) versucht alles, kassiert aber eine 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Kottern. © mic

0:2-Niederlage im letzten Heimspiel der Saison gegen den TSV Kottern.

Ismaning – Die Saison des FC Ismaning war klasse und trotz nicht zu unterschätzender Widrigkeiten hat der Bayernligist sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle einbetoniert. Nur der schöne Abschluss im letzten Heimspiel blieb der Mannschaft von Mijo Stijepic verwehrt. Beim 0:2 (0:1) gegen den TSV Kottern kam einiges zusammen mit einem sehr starken Gegner und einem gebrauchten Tag. Die Ausgangslage der beiden Mannschaften war emotional komplett unterschiedlich. Auf der einen Seite hat der FC Ismaning mit 50 gesammelten Punkten den Klassenerhalt schon längst in der Tasche und kann das Tabellenbild nur noch aufhübschen, wenn man vom achten auf den sechsten Rang klettern würde. Kottern dagegen brauchte noch einen Sieg aus den letzten beiden Ligaspielen, um unabhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen en Ligaverbleib ohne nervige Relegationsspiele zu sichern.

Genau so traten die Allgäuer dann auf. Sie zeigten, dass sie in Ismaning den Bock umstoßen und am letzten Spieltag die Saison ohne Druck ausklingen lassen wollten. In einer Partie mit eher raren Torszenen wirkte Kottern zwingender und hatte darüber hinaus aus deutlich mehr Spielanteile. Für das erste Tor brauchte es dann aber doch einen mittelschweren Aufreger. Die Gäste schlugen eine Ecke in den Fünfmeterraum und brachten im Getümmel den Ball über die Linie. Daraufhin flog Torwart Cedo Radic wie von der Tarantel gestochen auf den Schiedsrichter zu und protestierte wild gestikulierend. Nicht jeder Referee hätte es in diesem Moment bei einer gelben Karte belassen, denn der Proteststurm hatte es in sich.

Nach der Pause konnte sich der zuletzt konstant starke Radic noch einmal richtig ärgern, aber diesmal über sich selbst. Er ließ eine eigentlich harmlose, flache Hereingabe durchrutschen und dann hoppelte der Ball ins Tor (54.). Offiziell darf sich Matthias Jocham über ein Bayernligator freuen, aber gefühlt war das eher ein Eigentor durch den Pechvogel im Ismaninger Kasten. Der FCI hatte diesmal wenig Durchschlagskraft und nur einen Moment, in dem die Hausherren zurück in die Partie hätten kommen können. In der 72. Minute machte sich Daniel Gaedke ähnlich wie in der Vorwoche beim 1:1 nach einem langen Ball von Yasin Yilmaz auf den Weg. Er ließ sich nicht stoppen, scheiterte aber am Torwart. NICO BAUER

FC Ismaning – TSV Kottern 0:2 (0:1) FC Ismaning: Radic - Krizanac, Jobst, Kleidorfer - Weber, Schad, Kubina, Yilmaz, Mittermaier - Hauk, Gaedke.