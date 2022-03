FC Ismaning erzwingt die Wende

Von: Nico Bauer

Voll fokussiert: Nachwuchsspieler Valentin Breitschaft erzielt nach elf Minuten sein erstes Bayernligator. © Dieter Michalek

Der Start nach der Winterpause in die Bayernliga war nicht berauschend, aber die Fußballer des FC Ismaning sind total ruhig geblieben. Verein und Mannschaften haben hart für die Wende gearbeitet und wurden nun belohnt mit dem 2:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Deisenhofen. Nach einem frühen Doppelschlag verpassten es starke Ismaninger nur, frühzeitig den Deckel auf das Spiel zu machen.

Ismaning – Nach einem sportlichen Fortschritt zuletzt bei der Niederlage in Ingolstadt, legten die Ismaninger nun nach und zeigten ein richtig gutes Spiel. Dabei ließen sie vergessen, dass die Liste verletzungsbedingter Ausfälle noch immer qualitativ wie quantitativ beachtlich ist. So wurde Abwehrchef Jobst ersetzt durch den 23 Jahre jungen Kapitän Daniel Weber, der in der Mitte der Dreierkette ein bärenstarkes Spiel ablieferte. Und vor ihm zeigte Yasin Yilmaz, dass er längst Denker und Lenker des Ismaninger Spiels ist. Er schlägt 50-Meter-Pässe wie andere Kurzpässe, sucht immer wieder den Abschluss und ist dieses Fußballgenie, das dem neutralen Zuschauer gerne einen Euro zusätzlich zum Eintrittspreis wert ist.

Die elfte Minute wird Valentin Breitschaft noch lange in Erinnerung bleiben. Der junge Mittelfeldspieler, der im offiziellen Spielbericht noch immer ohne Namen mit Trikotnummer 15 geführt wird, traf vom Strafraumeck ganz souverän mit einem Volleyschuss links unten. Im Sommer wird er offiziell von der U19 zur Herrenmannschaft wechseln, doch sein erstes Bayernligator hat er bereits jetzt in der Tasche.

Zwei Minuten später traf mit Maurice David ein anderes Eigengewächs. Mit drei Toren in vier Einsätzen von Beginn weg ist das eine beachtliche Quote und eine Botschaft an den Trainer, falls der einen Stürmer mit Haaland-Quoten braucht. Ausgangspunkt des Treffers war ein langer Ball von Yilmaz, der fast vom eigenen bis zum gegnerischen Strafraum geschlagen wurde. Der Ex-Profi ist eben Genie und Spielmacher vom alten Schlag.

Nach dem Doppelschlag sah es danach aus, dass die extrem präsenten Ismaninger dem dritten Tor näher waren als Deisenhofen dem ersten. Es war ein bisschen ein Schönheitsfehler, dass sie den Sack nicht ganz zumachten samt doppelten Knoten. Das gab Gästetrainer Hannes Sigurdsson die Möglichkeit zur Neuordnung. Zwei Offensivwechsel zur Pause waren seine Botschaft, die Niederlage noch nicht devot anerkennen zu wollen. Prompt bekamen die Ismaninger Probleme in der Zuordnung und 20 Minuten vor dem Ende wackelte der Sieg. Yannick Schad langte ohne Not hin, aber FCI-Torhüter Cedo Radic parierte einen unplatziert schwach geschossenen Foulelfmeter. Dieses kleine Glück hatte sich der FCI an dem Tag auch irgendwo verdient gehabt. (NICO BAUER)

FC Ismaning – FC Deisenhofen 2:0 (2:0).

FCI: Radic – Roth, Weber, Krizanac – Hofmann (59. Tomasevic), Yilmaz (84. Priewasser), Kubina, Breitschaft (62. Schad), Mittermaier – Hauk (72. Schädler), David (69. Gaedke).

Tore: 1:0 Breitschaft (11.), 2:0 David (13.).

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) – Zuschauer: 160.