FC Ismaning siegt nach Zwei-Tore-Rückstand

Von: Nico Bauer

Yasin Yilmaz schoss das Siegtor. © fupa

Ismaning – Wenn es gegen die hinteren Mannschaften der Tabelle geht, dann ist der FC Ismaning oft ein potenzieller Krisenhelfer. So verlor der Bayernligist in der Vorrunde gegen den Vorletzten TSV 1860 Rosenheim 1:2. Doch diesmal lief es anders. Im Rückspiel siegte der FCI nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (1:2) und holte ganz wichtige Punkte, um die Abstiegsrelegation auf Abstand zu halten.

Im Hinspiel waren sich in Führung liegende Ismaninger zu sicher und kassierten dann noch zwei Tore. Diesmal führten die Rosenheimer nach einer halben Stunde 2:0 und das war mehr eine Verkettung unglücklicher Umstände in einem eigentlich ausgeglichenen Duell. Das erste Tor in der zweiten Minute war ein ärgerlicher Ballverlust mit einer abgefälschten Flanke, die glücklich auf dem Fuß von Bojan Tanev landete. Der zweite Treffer von Tanev war dann ein verwandelter Elfmeter, nachdem die Rosenheimer einen abgefälschten Rückpass eroberten und der Stürmer bei Daniel Weber clever einfädelte. Noch vor der Pause gab es ein weiteres Tor, dass den Charakter der Spielwende hatte. Für Handspiel auf der Torlinie gab es einen Elfmeter, den Markus Mittermaier verwandelte. Vor der Ausführung des Strafstoßes gab es noch eine wilde Rudelbildung, bei der Malik Salkic ins Gesicht von Daniel Gaedke schlug und Rot sah. In Führung liegend verloren die Rosenheimer die Nerven. Durchgang zwei war dann ein richtiges Klassespiel der Ismaninger, Mit Elf gegen Zehn war man drückend überlegen und verdiente sich die weiteren Treffer von Alexander Jobst (68.) und Yasin Yilmaz (84.). „Wir haben die Aufgabe mit einem Mann mehr auf dem Platz wirklich gut gelöst“, sagte Trainer Mijo Stijepic später. Angesichts des Spielverkaufs und der Chancen hätte man 5:2 oder 6:2 gewinnen müssen, was aber auch nicht mehr als drei Punkte gebracht hätte. Nach dem Spiel sah man erst richtig wie wichtig der Sieg war. Nach den Siegen von Nördlingen oder Dachau haben die Ismaninger ihren noch einigermaßen beruhigenden Abstand zur Relegationszone gelassen. Man hat Moral bewiesen und nach der Rosenheim-Hinrundenblamage wieder einiges gerade gerückt. NICO BAUER

TSV 1860 Rosenheim – FC Ismaning 2:3 (2:1) FC Ismaning: Becherer - Jobst, Weber (46. Kubina), Krizanac - Roth (69. Hofmann), Yilmaz, Mittermaier, Redl (90.+2 Steindorf), Nishikawa (85. Lommer) - Gaedke (88. Schädler), Kollmann Tore: 1:0 Tanev (2.), 2:0 Tanev (30., Foulelfmeter), 2:1 Mittermaier (45.+1, Handelfmeter), 2:2 Jobst (68.), 2:3 Yilmaz (84.) Rote Karte: Salkic (45., Tätlichkeit) Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf). Zuschauer: 122