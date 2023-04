FC Ismaning überlässt Erlbach den Ball und holt Punkt

Von Nico Bauer schließen

Tor von Daniel Bux zur Ismaninger 1:0-Führung sorgt für reichlich Diskussionsstoff.

Ismaning – Solange die Kellerkinder nicht näher kommen, ist derzeit alles im grünen Bereich für den FC Ismaning. Mit dem 1:1 (1:0) gegen den SV Erlbach konnte und musste der Bayernligist aus dem Münchner Norden am Ende leben. Aufsteiger Erlbach ist eine unangenehm zu bespielende Mannschaft, für die sich FCI-Trainer eine in Heimspielen sehr unübliche Maßnahme aussuchte. Er griff zu der Taktik vom 3:2-Sieg in Kirchanschöring und überließ den Ball der gegnerischen Mannschaft. Meist standen elf Ismaninger in der eigenen Hälfte und lauerten auf Ballgewinne, bei denen man die gut organisierte Defensive der Gäste überraschen konnte. Erlbach ließ sich aber nicht wirklich locken und so ergab sich über einige Phasen der Partie gepflegte Langeweile.

Für ein Tor an diesem verregneten Nachmittag brauchte es etwas ganz Besonderes und das war das Tor von Daniel Bux in der 32. Minute. Der Mittelfeldspieler schlug den Ball am linken Flügel hoch in die Luft und das Spielgerät landete zur Überraschung von Freund und Feind im langen Eck. Für Bux war es das erste Saisontor und der Stammtisch im Sportheim konnte diskutieren, ob das nun ein genialer Kunstschuss oder doch nur eine abgerutschte Flanke war. Nach dem Tor wurde für die Ismaninger einiges leichter und man hatte auch die stärkste Phase des Spiels. Bei mehreren Strafraumszenen hätte man mit einem zweiten Treffer das Spiel vorentscheiden können.

Nach der Pause war das 2:0 dann kein Thema mehr. Der FCI hatte wenig Entlastung nach vorne und machte nichts aus den durchaus vorhandenen Konterräumen. Somit bekamen die Erlbacher immer mehr Übergewicht, auch wenn es nicht wirklich Torchancen gab. In der Schlussviertelstunde gab es nur zwei Abschlüsse aus der Distanz von der Strafraumkante. Beim ersten parierte Torwart Lorenz Becherer noch gut, der zweite war dann drin. „Über die 90 Minuten gesehen geht das in Ordnung“, sagte Trainer Mijo Stijepic.

Und da die direkt hinter dem FCI in der Tabelle stehenden Mannschaften auch nicht gewonnen haben, konnte man mit dem Ergebnis leben.

FC Ismaning – SV Erlbach 1:1 (1:0).

FCI: Becherer - Mittermaier, Jobst, Krizanac, Kubina - Roth (67. Weber), Bux (66. Yilmaz), Redl (78. Steindorf), Nishikawa - Gaedke, Kollmann (67. Hofmann) Tore; 1:0 Bux (32.), 1:1 Eimannsberger (79.) Schiedsrichter: Andreas Stolorz (Irchenrieth). Zuschauer: 130