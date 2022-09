FCU gelingt erster Heimsieg – Richtiger Matchplan gegen Freising

Von: Nico Bauer

Jubelt über zwei Treffer gegen Freising: Bastian Fischer © Gerald Förtsch

Zwei böse Serien sind zu Ende. Mit dem 3:0 (1:0) gegen den SE Freising hat der Fußball-Landesligist FC Unterföhring nun endlich einmal zu Hause gewonnen und Trainer Zlatan Simikic stellte stolz fest, „dass das der letzte Verein war, gegen den ich zuvor noch nie gewonnen habe.“

Unterföhring – Den bislang zu Hause arg schwächelnden Unterföhringern hat die von Dauerregen erzwungene Ausweichwoche auf den Kunstrasen nun doch Glück gebracht. Nach dem 2:2 mit einer ordentlichen Leistung gegen Bayernliga-Absteiger Wasserburg folgte nun eine vollauf überzeugende Leistung. Der FCU war in allen Belangen überlegen, stand defensiv deutlich besser als in den vergangenen Wochen und hätte vorne am Ende noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können.

Zuletzt war Freising eine große Nummer in der Liga, aber der FCU hatte sich den richtigen Matchplan zurechtgelegt. Man lief den Gegner früh an und sorgte dafür, dass die Freisinger meistens gar nicht erst in die Nähe des Tores kamen. Das hatte dann auch zur Folge, dass die Gäste mit einem Fehler Maximilian Siebald zum 1:0 einluden (22.). Genau solche Fehler machten in der Vergangenheit den Unterföhringern das eigene Leben schwer.

Nach der Pause platzte dann auch der Knoten weiter bei Bastian Fischer, der nach einem verwandelten Elfmeter gegen Wasserburg binnen vier Minuten doppelt traf (54., 58.). Mit nun sechs Treffern hat der Torschützenkönig der Vorsaison seine Erfolgsstatistik verdoppelt.

Zlatan Simikic betonte, dass man nach einem Sieg in Grünwald nun auch die Bilanz gegen den anderen Angstgegner der vergangenen Jahre korrigiert habe. Den Coach stimmte aber auch die Tatsache zuversichtlich, dass seine Mannschaft auch in der 70. Minute keinen Schritt weniger lief, obwohl die englische Woche mit drei harten Spielen viele Körner gekostet hatte. Nach der Phase mit vielen Verletzten scheint sich nun auch die Zeit des körperlichen Nachholbedarfs dem Ende zuzuneigen. Und bei einem Rückstand von überschaubaren sechs Punkten auf Tabellenführer Landshut kommt man noch rechtzeitig wieder in die Spur. (nb)

FC Unterföhring – SE Freising 3:0 (1:0).

FCU: Fritz - S. Bahadir, Arifovic, Schrödl - Ehret, B. Bahadir, A. Arkadas (76. Antonio), T. Arkadas (65. Kurtovic), Nirschl (80. Aliji) - Fischer (80. E. Gümüs), Siebald.

Tore: 1:0 Siebald (22.), 2:0 Fischer (54.), 3:0 Fischer (58.).

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) – Zuschauer: 80.