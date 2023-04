FC Unterföhring muss den nächsten Schritt machen

Von: Nico Bauer

Das Eichhörnchen ernährt sich zwar noch etwas mühsam, aber es findet konstant Nahrung. In den vier Spielen nach der Winterpause sind die Fußballer des FC Unterföhring ungeschlagen und haben mit den sechs gesammelten Punkten den Abstand zur Abstiegszone gehalten. Für den großen Befreiungsschlag hätte es den einen oder anderen Sieg mehr gebraucht.

Unterföhring – Aber das kann man ja jetzt nachholen im Landkreisduell Nord gegen Süd. Der SV Pullach kommt am Samstag (14 Uhr) in das Stadion an der Bergstraße.

Die Unterföhringer werden sich ohne zwei prominente Kicker auf das Spiel vorbereiten. Toptorjäger Bastian Fischer ist beruflich nicht da, wobei er möglicherweise auch verletzt ausgefallen wäre. Zudem ist Atilla Arkadas privat verhindert. Dafür ist Maximilian Siebald wieder Teil des Teams. Ihn sieht der neue Trainer Andreas Faber eher auf dem rechten Flügel.

In vorderster Front dürfte Robin Volland ein Faktor werden, aber eben nicht über die vollen 90 Minuten. Faber lässt derzeit offen, ob er den bulligen Strafraumstürmer von Beginn an bringt oder mit Volland der Mannschaft einen Schub von der Bank gibt, wenn vielleicht der eine oder andere auf dem Platz etwas müde wird. Überhaupt haben die Unterföhringer einige Optionen, weil auch Rechtsverteidiger Marvin Kretzschmar vor der Rückkehr in die Startelf steht.

In der Tabelle liegen Unterföhring mit Rang elf und Pullach auf dem 13. Platz nur einen Punkt auseinander, wobei der FCU das Nachholspiel mit Wasserburg in der Hinterhand hat. „Wir haben jetzt auch einmal das Glück, dass die hinteren Mannschaften nicht so stark punkten“, sagt Faber. Aber er weiß auch, dass Unterföhring den nächsten Schritt machen muss, um mit Siegen die Abstiegszone komfortabler auf Distanz zu bringen. Den Anfang könnte das Landkreis-Duell mit Pullach machen, wo sich Faber auf das Duell mit dem gegnerischen Trainer und Ex-Profi Fabian Lamotte freut: „Er ist ein cooler Typ.“ (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir, Arifovic, Heller - B. Bahadir, Ehret, Siebald, Nischl - Antonio (Volland), Aliji.