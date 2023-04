Fehlt dem SV Dornach Druck? - Heimspiel gegen Manching soll unbedingt gewonnen werden

Von: Guido Verstegen

Teilen

Dominik Goßner überzeugt als Innenverteidiger, fehlt dem SV Dornach aber im Mittelfeld. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach wollen ihren Frust in positive Energie umwandeln und die Bilanz gegen den SV Manching aufpolieren.

Dornach - Nach ganz oben geht nichts mehr, nach unten kann schon lange nichts mehr passieren, der Druck ist also weg beim SV Dornach: Und doch präsentierte sich die Mannschaft nach erfolgreichen Auftritten unter der Ägide ihres neuen Trainers Nebojsa Stojmenovic zuletzt mitunter uninspiriert und ohne Durchschlagskraft im Angriff.

Wenn er darin auch nicht die alleinige Ursache für das Tief sieht, so verweist Stojmenovic vor dem Duell mit dem fünf Punkte schlechter dastehenden Tabellennachbar SV Manching (Samstag, 13 Uhr) auf die schwierige Personalkonstellation: „Seit dem Start in die Restsaison spielt Dominik Goßner Innenverteidiger, was sich zunächst als Glücksgriff erwies. Inzwischen fehlt er uns allerdings im Mittelfeld, weil da eben auch immer wieder Spieler ausfallen - wie zuletzt Vladimir Rankovic.“

Unter der Woche analysierte Stojmenovic die 0:3-Pleite in Attaching genau und baut darauf, dass seine Schützlinge den dort aufgebauten Frust nun in positive Energie umwandeln. Zumal nur noch sechs Begegnungen anstehen, und das Team noch immer sein angesichts des verlorenen Aufstiegsrennens neu gestecktes Ziel verfolgt. „Wir sind drauf und dran, die bisher beste Dornacher Bezirksliga-Saison hinzulegen bzw. die beste Punkte-Ausbeute einzufahren, das wollen wir unbedingt schaffen“, sagte Co-Spielertrainer Manuel Ring.

Ähnlich wie die Dornach kann auch der Gegner die teils hervorragenden Leistungen der Hinrunde in der Rückserie nicht bestätigen. Von den letzten neun direkten Bezirksliga-Duellen konnten die Dornen nur eines gewinnen, auch das Hinspiel ging 1:2 verloren. Ring: „Der Tabellenplatz spiegelt nicht die Manchinger Stärke wider. Wir wollen am Samstag Gas geben, kämpfen und Punkte holen.“

Voraussichtliche Aufstellung SV Dornach: Bertic - Wanzinger, Goßner, Mamam, Reiter - Partenfelder, Trabelsi, Soheili, N. Bagci - Reitmayer, Zander