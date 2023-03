Nach brisantem Wiedersehen mit Unterhaching: Göttlicher glaubt noch an Würzburger Aufholjagd

Von: Kilian Drexl

Felix Göttlicher (l.) konnte die Würzburger Niederlage gegen seinen EX-Klub Unterhaching nicht verhindern. © IMAGO/Sven Leifer

Felix Göttlicher hat bei seiner Rückkehr nach Unterhaching eine 0:3-Pleite einstecken müssen. Das Team von Sandro Wagner hat nun sieben Punkte Vorsprung.

Unterhaching – Für Felix Göttlicher dürfte sich das Spitzenspiel um die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern zwischen der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers nicht nur wie ein normales Topspiel angefühlt haben. Für den 21-Jährigen, der seit der laufenden Spielzeit das Trikot der Kickers trägt, war es am Samstagnachmittag die erste Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Beim Hinspiel in Würzburg wurde er bereits gut 20 Minuten vor Schluss eingewechselt.

Im Sommer trennten sich die Wege zwischen Verein und Spieler – und das nicht unbedingt im Guten. Nachdem Göttlicher seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte, verbannte ihn Haching-Präsident Manni Schwabl kurzerhand für die gesamte Rückrunde der Saison 2021/22 auf die Tribüne.

Würzburg-Leistungsträger Göttlicher sieht verdiente Niederlage: „Haben schlampig verteidigt“

Am 1. Juli 2022 folgte dann Göttlichers ablösefreier Wechsel zu Zweitligaabsteiger Erzgebirge Aue, von wo er direkt nach Würzburg weiterverliehen wurde. Bei den Unterfranken avancierte er während der aktuellen Saison unter Marco Wildersinn zum absoluten Leistungsträger und absolvierte 18 von möglichen 19 Partien, wobei er drei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte.

Aufgrund der 0:3-Niederlage im Spitzenduell am Samstagnachmittag machte der Leihspieler seinem Ärger nach Schlusspfiff Luft: „Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir wollten. Wir haben viel zu umständlich und teils auch eigensinnig gespielt. Dann haben wir es auch noch schlampig verteidigt und kriegen verdient drei Gegentore. Haching hat vollkommen verdient gewonnen.“

Felix Göttlichers große Karrierepläne: „Ich will in die Bundesliga“

Eine Spitze in Richtung seines alten Arbeitgebers gab es von Göttlicher wie gewohnt auch diesmal nicht. „Ich bin voller Vorfreude hier zum Topspiel gereist und hatte Lust zu gewinnen. Das hat jetzt aber leider nicht geklappt und wir stehen mit leeren Händen da“, beschrieb er seine Gefühlslage vor der Partie.

Göttlicher, der im Jugendbereich auch für Ingolstadt, den FC Augsburg und den FC Bayern auflief, hatte größeres in seiner Karriere vor, als für Haching zu spielen. „Ich will in die Bundesliga, ganz klar“, legte er damals seine Zukunftspläne offen. Außerdem störte sich der Innenverteidiger an der Vorgehensweise, die Unterhaching während der Vertragsverhandlungen an den Tag legte: „Von jetzt auf gleich wurde mir einfach ein Vertrag zugesandt und vorgelegt, ohne mich vorher zu informieren und mir einen sportlichen Plan aufzuzeigen“.

„Dann geht der Verein kaputt“ – Schwabl machte keine Kompromisse bei Göttlichers Suspendierung

Da Göttlicher damals schon früh signalisierte diesen nicht verlängern zu wollen, plante Schwabl die Suspendierung eigentlich schon zu Saisonbeginn durchzusetzen. Einzig Trainer Sandro Wagner konnte ihn zunächst vom Gegenteil überzeugen und Göttlicher lief in der Hinrunde noch für Haching auf. Im Endeffekt folgte sie dann aber ein halbes Jahr später.

Das ehemalige Top-Talent verhielt sich in der Causa immer professionell und betonte stets: „Ich werde weiterhin sehr konzentriert trainieren und alles was in meiner Macht steht für den Verein und die Mannschaft geben.“ Doch Schwabl hatte kein Einsehen und Göttlicher spielte keine Minute mehr für die SpVgg. Das Hauptargument des Haching-Bosses: „Ablösefrei ist für uns nicht zu machen, dann geht der Verein kaputt.“

Unterhaching mit sieben Punkten Vorsprung – Göttlicher glaubt noch an Würzburger Aufholjagd

Lange Zeit zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft der Regionalliga Bayern, welche an den Aufstiegsspielen gegen den Meister der Regionalliga Nordost berechtigt, ab. Doch durch den 3:0-Heimerfolg der Hachinger im direkten Duell haben die Münchner Vorstädter am vergangenen Wochenende nun ihren Vorsprung auf sieben Punkte ausgebaut.

Göttlicher zeigte sich dennoch kämpferisch und wahrte die Hoffnung auf eine Würzburger Aufholjagd: „Ja, wir glauben noch dran. Wir haben es jetzt zwar nicht mehr in der eigenen Hand, aber geben weiter Gas und wollen diese Niederlage wiedergutmachen. Gegen Schweinfurt muss auf jeden Fall ein Dreier her!“ (Kilian Drexl)