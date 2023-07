Finale Furioso in der Nachspielzeit: Hugo Heise schießt SV Heimstetten zum 1:0-Sieg im Ortsderby

Von: Patrik Stäbler

Eruption der Emotionen: Hugo Heise (r.) schießt den SV Heimstetten zum 1:0-Derbysieg gegen den Kirchheimer SC. © Dieter Michalek

Vor 1400 Zuschauern sorgt Hugo Heise für Jubel-Ekstase beim SV Heimstetten: Sein Tor in der Nachspielzeit entscheidet das Ortsderby gegen den Kirchheimer SC.

Heimstetten/Kirchheim – Als hätte dieses Spiel nicht schon Spektakel genug geboten, schwingt sich das Derby zwischen dem SV Heimstetten und dem Kirchheimer SC in der 95. Minute noch zu einem Finale Furioso auf. Die Ouvertüre liefert SVH-Angreifer Severin Müller, der im Strafraum der Gäste versehentlich einen Schuss seines Mitspielers Lukas Riglewski abblockt und so ein sicheres Tor verhindert – beim Stand von 0:0 im Duell der beiden Ortsrivalen zum Auftakt der neuen Bayernligasaison.

Packende Zweikämpfe liefern sich beide Teams im ortsinternen Derby, hier Severin Müller (r.) vom SV Heimstetten und der Kirchheimer Sebastian Zielke. © Dieter Michalek

Diese Aktion wäre ein passender Schlusspunkt für eine Partie, in der Heimstetten die zweite Hälfte dominiert, einen Elfmeter verschossen und am Ende in Überzahl gespielt hat – gegen wacker kämpfende Außenseiter aus Kirchheim, die in wenigen Momenten ein Remis bejubeln dürfen. So scheint es zumindest.

Wie im Flipperautomat

Doch dann springt die Kugel von Müllers Körper wie im Flipperautomat zu Hugo Heise – ein 19-jähriges SVH-Eigengewächs, das in seinem ersten Pflichtspiel überhaupt erst kürzlich eingewechselt wurde. „Der Ball ist irgendwie bei mir gelandet“, wird der Youngster später zu Protokoll geben. „Ich habe gesehen, dass das Tor leer ist, und ihn dann reingeschoben.“

So nüchtern Heise das erzählt, so gewaltig ist die Eruption, die sein 1:0-Siegtor in der Nachspielzeit im Sportpark auslöst. Die Hälfte der 1400 Zuschauer - jene meist rot gekleideten SVH-Fans - wissen gar nicht, wohin mit ihrer Freude, während die Heimstettner Spieler an der Eckfahne ihre Körper zu einem Berg aus Glückseligkeit stapeln. Die blau gewandeten KSC-Anhänger dagegen blicken entgeistert ins Leere –ebenso wie ihre Kicker, von denen etliche auf den Rasen kippen wie Dominosteine.

„Ich bin trotzdem megastolz auf die Jungs“

„Ich bin trotzdem megastolz auf die Jungs“, betont nach dem Abpfiff Steven Toy, der Trainer des Aufsteigers – während ihm die KSC-Fans ein Ständchen zu seinem 35. Geburtstag singen. Derweil resümiert sein Pedant beim SVH, Toys Jugendfreund Roman Langer: „Der Sieg ist nicht unverdient, auch wenn Kirchheim einen Punkt verdient gehabt hätte.“

Tatsächlich präsentieren sich die Gäste im ersten Durchgang auf Augenhöhe mit dem Favoriten und haben zwei dicke Möglichkeiten. Doch Luca Mauerer scheitert nach zehn Minuten im Eins-gegen-Eins an SVH-Keeper Maximilian Riedmüller, und kurz vor der Pause fliegt ein Kopfball von Peter Schmöller nur Zentimeter am Tor vorbei. Demgegenüber hat Valentin Micheli die beste Chance der Platzherren, die in der ersten Hälfte jedoch „mit angezogener Handbremse“ gespielt hätten, wie ihr Trainer kritisiert. Dazu kommt, dass in Fabio Sabbagh und Simon Werner gleich zwei Heimstettner mit Verletzungen vorzeitig vom Feld müssen.

Begraben unter der Jubeltraube seiner Mitspieler vom SV Heimstetten wird Siegtorschütze Hugo Heise – er entscheidet die Partie in der Nachspielzeit. © Dieter Michalek

„Nach der Pause haben die Jungs dann die Handbremse gelöst“, lobt Langer. Doch trotz drückender Überlegenheit hat der SVH kaum echte Chancen – einmal abgesehen von Riglewskis Foulelfmeter, den Torwart Martin Egner jedoch glänzend pariert (77.). Und so deutet bis zur Nachspielzeit – in der Denis Zabolotnyi noch die Ampelkarte sieht - alles auf ein torloses Remis hin. Bis dieses packende Derby in der 95. Minute eine letzte, spektakuläre Wendung nimmt und sich dafür ausgerechnet den 19-jährigen Hugo Heise als Matchwinner herauspickt.

Mega-Stimmung: „Es war wie ein großes Gemeindefest“ Heimstetten/Kirchheim – Was zuvorderst in Erinnerung bleiben wird von diesem denkwürdigen Derby sind jene Szenen nach Spielschluss. Auf der einen Seite des Platzes feiern die Kicker des SV Heimstetten ausgelassen ihren Last-Minute-Sieg - zusammen mit Aberdutzenden Jugendspielern, die aufs Feld gestürmt sind, sowie gut hundert Fans, die von der Tribüne hinabbrüllen: „Derbysieger! Derbysieger!“ Doch ebenso gefeiert – und das ist das Erstaunliche, aber auch symptomatisch für diesen Tag - wird schräg gegenüber am anderen Ende des Platzes. Dort lassen mindestens genauso viele Anhänger des Kirchheimer SC ihre Mannschaft hochleben, trotz der 0:1-Niederlage. Denn egal ob Sieger oder Verlierer: An diesem Nachmittag, nach dem ersten Pflichtspielderby der beiden Ortsrivalen seit Jahrzehnten, dürfen sich alle als Gewinner fühlen.

„Es war wie ein großes Gemeindefest“, sagt Kirchheims Coach Steven Toy. Und sein Trainerkollege beim SVH, Roman Langer, bekräftigt: „Die letzten Wochen bin ich jeden Tag auf dieses Spiel angesprochen worden. Die Vorfreude war riesig.“ Und tatsächlich strömen bei herrlichem Fußballwetter nicht weniger als 1400 Menschen in den Sportpark – mithin das Zehnfache dessen, was zuletzt bei Heimspielen des SVH in der Regionalliga erschienen ist. Und die Stimmung? „Mega!“, urteilt Toy, während es Langer ebenso knapp hält: „Hammer!“

Was jedoch besonders beeindruckt bei diesem Fußballfest, ist der freundschaftliche Umgang der Ortsrivalen, der allenthalben zum Ausdruck kommt. So laufen Nachwuchskicker beider Clubs mit den Spielern aufs Feld, ehe KSC-Chefin Petra Mayr und Heimstettens Ex-Präsident Ewald Matejka zusammen mit Bürgermeister Maximilian Böltl einen symbolischen Anstoß ausführen. Als Stadionsprecher fungieren sowohl SVH-Mann Marius Baumann als auch sein KSC-Kollege Tom Faßhauer, die Seit an Seit am Mikro sitzen. Und als Erinnerung an dieses historische Derby wird im SVH-Fanshop sogar ein T-Shirt feilgeboten, auf dessen Brust die Wappen der beiden Vereine verschmelzen.

Auch während des Spiels geht es auf den Tribünen zwar emotional und lautstark, aber friedlich zu. Einziger Wermutstropfen bleiben die Aktionen einiger Fans der Hoaschdenga Buam, die Pyrotechnik abfackeln und Gegenstände auf den Rasen werfen, weshalb die Partie im zweiten Durchgang mehrfach unterbrochen wird. Ansonsten aber herrscht Festtagsstimmung im Sportpark – auch nach dem Schlusspfiff. „Dieses Spiel hatte alles, was ein Derby braucht“, betont Steven Toy, ehe ihm doch noch ein Manko einfällt: „Außer, dass wir natürlich gerne einen Punkt geholt hätten.“ (ps)

SV Heimstetten - Kirchheimer SC 1:0 (0:0)

SVH: Riedmüller, Sabbagh (32. Hoppe), Rosina, Burke, Heigl (46. Manole), Micheli, Steimel, Müller, Werner (40. Celik), Vnuk (80. Heise), Riglewski.

KSC: Egner, Zielke, Prgomet (90.+5 Pfeiffer), Milla Nava, Maiberger, Ecker (87. Nacar), Zabolotnyi, Vollmann, Hert (90.+3 Jacobi), Mauerer (65. Murga/90. Wilms), Schmöller.

Tor: 1:0 Heise (90.+5).

Gelb-Rot: Zabolotnyi (90.+1).

Schiedsrichter: Marcel Krauß (FC Bayern Fladungen).

Zuschauer: 1400.