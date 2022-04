Fischer schießt Brunnthal zum nächsten Sieg

Von: Nico Bauer

Luis Fischer (M.) schoss das Tor des Tages. Gastgeber stehen in der Defensive sehr stabil © Brouczek

Nach dem 1:0 gegen den TuS Holzkirchen verlässt der Aufsteiger die Relegationsplätze.

Brunnthal – Der sechste Sieg in Serie (inklusive Pokal) war eine ziemlich schwere Geburt, aber der TSV Brunnthal hat einen Lauf. Mit etwas Glück, aber am Ende verdient bezwang der Landesliga-Aufsteiger den TuS Holzkirchen 1:0 (0:0). Mit diesem Dreier hat der Aufsteiger nun auch die Abstiegsrelegationsplätze verlassen.

Die Holzkirchener gehören zu den besten Mannschaften der Liga, auch wenn sie sich in der Rückrunde aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze verabschieden mussten. Ihre Qualitäten zeigten die Gäste aus der nicht weit entfernten Oberlandgemeinde aber durchaus in einem Landesligaspiel völlig ohne Leerlauf. Beide Teams gingen hohes Tempo und suchten den Weg nach vorne.

In der unterhaltsamen ersten Hälfte fielen keine Tore, aber beide Seiten hatten jeweils ein paar gute Chancen. Bei Brunnthal zeichnete sich wieder einmal Torwart Maximilian Geisbauer aus, der zweimal im Eins-gegen-Eins Sieger blieb und die für den Aufsteiger durchaus beachtliche Defensivserie auf 248 Minuten ohne Gegentor aus baute.

Nach dem 1:0 in Ampfing reichte auch diesmal ein Tor. Der Treffer des Tages wurde fünf Minuten nach der Pause richtig gut herausgespielt. Fabian Porr behauptete den Ball in bester Stürmermanier gegen zwei Gegenspieler und steckte ihn clever durch auf Luis Fischer, der ganz cool ins lange Eck vollendete.

Es kam nicht ganz überraschend, dass dieser Treffer dann auch das entscheidende, weil einzige Tor des Tages war. Es war so ein typisches Spiel, dass der Schütze des 1:0 gewinnt. Die defensiv sehr stabilen Brunnthaler ließen in der zweiten Hälfte kaum noch etwas zu, aber nach vorne fehlte ein Tick Genauigkeit, um Konter besser ausspielen zu können. Die englische Woche, in der es nun gegen die Abstiegskndidaten Töging und Aiglsbach geht, kann kommen. NICO BAUER

TSV Brunnthal – TuS Holzkirchen 1:0 (0:0)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Kornbichler, Neulinger, Richter - Roth, Reinisch, Nagel, Fischer (90. Degel), Brunner - Klaß, Porr Tor: 1:0 Fischer (50.) Schiedsrichter: Tobias Kinberger (Neugablonz). Zuschauer: 100.

