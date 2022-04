Florian de Prato: Vor Rückspiel gegen Schwaig - „Jetzt peilen wir die 50 Punkte an.“

Von: Umberto Savignano

Grünwalds Trainer Florian de Prato © brouczek

Grünwalds Coach Florian de Prato blickt erwartungsvoll auf das Rückspiel gegen Schwaig. Das Hinspiel verlor der TSV trotz guter zweiter Hälfte mit 1:3.

Grünwald – Den starken Liga-Neuling SF Schwaig empfängt der TSV Grünwald heute (19.30 Uhr) an der Keltenstraße. „Ich freue mich richtig auf das Spiel. Wenn ich an unsere zweite Halbzeit in Schwaig denke, könnte es sehr interessant werden“, so TSV-Coach Florian de Prato, dessen Team im Hinspiel beim Tabellendritten zwar 1:3 verlor, aber nach der Pause eben einen sehr guten Auftritt hinlegte.

Und das gegen einen Gegner, vor dem de Prato großen Respekt zeigt: „Mit den Jahren hat Schwaig ein gutes Kollektiv aufgebaut und ist dann noch in der Lage, Spieler von höherklassigen Vereinen aus der Nachbarschaft, wie zum Beispiel Hallbergmoos zu holen. Spielertrainer Ben Held macht das auch sehr gut. Das muss man einfach neidlos anerkennen.“ Für seine eigene Mannschaft hat de Prato nach dem Spiel in Traunstein ebenfalls viel Lob parat.

„Das war ein Riesenmeilenstein“

Zwar habe man nach ausgezeichnetem Start „von der 15. bis zur 45. Minute gar nichts mehr auf die Kette gekriegt“, aber: „In der Pause haben wir gesagt: Wir müssen die Ruhe bewahren, mehr den Ball am Fuß haben, das Spiel breit machen. Und die Mannschaft hat wieder einmal bewiesen, dass sie die angesprochenen Dinge hervorragend umsetzen kann.“ Dank dieser Flexibilität holten die Grün-Weißen mit dem 2:2 den beruhigenden 40. Zähler. „Das war ein Riesenmeilenstein, auch wenn es nur acht oder neun Punkte nach hinten sind“, ist de Prato davon überzeugt, dass der Klassenerhalt damit praktisch gesichert ist. Sein neues Ziel: „Jetzt peilen wir die 50 Punkte an.“ (Umberto Savignano)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Hippacher, M. Koch, Mair, Schöglmann, Bornhauser, F. Traub, Wörns, Arkadas, Tschaidse, Vourtsis