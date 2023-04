Florian de Prato LIVE: So geht es nach dem Ende bei Grünwald weiter

Von: Louisa Genthe

Sowohl auf als auch neben dem Spielfeld erbrachte Florian de Prato besondere Leistungen. © Stefan Rossmann/Brouczek

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Florian de Prato den TSV Grünwald nach der Saison verlassen wird. Wir treffen den Trainer zum Live-Interview.

München – Kein schönes Osterfest für den TSV Grünwald. Am Osterwochenende gab Trainer Florian de Prato bekannt, dass er den Verein verlassen wird. Diese Entscheidung hat vor allem berufliche Gründe. „Im Beruf hat sich bei mir einiges geändert. Der Zeitaufwand ist dafür zu groß geworden“, so de Prato selbst über seine Entscheidung.

Der Vorstand des TSV wusste allerdings schon länger über das Vorhaben des Trainers Bescheid. „Deshalb habe ich die Vorstandschaft schon während der Vorbereitung informiert, damit es bei einem schlechten Start dem Verein, wenn ich sowieso nach der Saison aufhöre, leichter gefallen wäre, einen neuen Impuls zu setzen“, sagt de Prato.

Florian de Prato: Mit dem VfR Garching gelang 2016 der Aufstieg in die Regionalliga

Vor seinen Trainerstationen schnürte de Prato lange Zeit selbst die Fußballschuhe. In der Jugend der SpVgg Unterhaching lief der Mittelfeldspieler für die U17 und U19 auf. Nach weiteren Spielphasen in Grasbrunn und Kirchheim wechselte der heute 36-Jährige 2011 zum VfR Garching. Dort startete er in der Bezirksoberliga. Nachdem die Garchinger 2013 in die Bayernliga aufstiegen, verabschiedete sich de Prato allerdings zum TSV Moosach.

Nach einer erfolgreichen Saison in der Kreisliga zog es den Offensivspieler aber doch wieder zurück zum VfR. Dort gelang ein weiterer Aufstieg. 2016 führte der Weg in die Regionalliga, wo de Prato eine erfolgreiche Saison spielte. In insgesamt 24 Spielen lief der heutige Trainer in der vierten Liga auf.

Florian de Prato: Wegen eines kaputten Knies fand der Weg in der Regionalliga ein Ende

Nach diesem spielerischen Höhepunkt musste de Prato die Regionalliga allerdings hinter sich lassen. Grund dafür waren Verletzungen im Knie, die den Offensivspieler immer wieder einholten. Schlussendlich konnte de Prato mit einem Knie, das nicht mehr zu 100 Prozent mitmacht, an der Schwelle zum Profifußball nicht mehr ideal mithalten.

Beim TSV Moosach kickte er in der Landesliga Südost, bevor es zur SpVgg 1906 Haidhausen in die Kreisliga ging. „Ich habe einfach so dermaßen Bock auf Fußball, wollte aber nicht mehr Bezirks-, oder Landesliga spielen“, so de Prato über das Motiv seines Wechsels. Mit Haidhausen gelang 2019 nicht nur der Aufstieg, er glänzte in dieser Saison mit ganzen 20 Toren.

Florian de Prato: Bereits beim TSV Moosach begann der Weg zum Fußballtrainer

Wegen seiner Verletzungen schlug der Offensivspieler recht schnell den Weg als Trainer ein. Bereits beim TSV Moosach war er als Spielertrainer zu sehen. In Haidhausen starte de Prato als sportlicher Leiter, bevor er Trainer wurde. In der Bezirksliga war de Prato ab 2019 vermehrt an der Seitenlinie zu sehen, lief aber gelegentlich noch selber aufs Spielfeld.

Mit dem Wechsel zum TSV Grünwald war zur Saison 2021/22 damit Schluss. Wegen seiner Verletzungen verkündete der Edeltechniker, dass seine Zeit als aktiv spielender Fußballer ein Ende gefunden habe und hing die Fußballschuhe endgültig an den Nagel.

Im Live-Interview sprechen wir ab 18 Uhr mit Florian de Prato über seinen Karriereverlauf im Amateurfußball und mögliche Zukunftspläne.