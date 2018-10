Florian Hofmann führt Phönix mit seinem Doppelpack zum 4:0 Sieg

„Im Ergebnis sieht es deutlicher aus, als es war.“

von Patrik Stäbler schließen

Eine faustdicke Überraschung wäre ein Sieg des SV Lohhof II gegen den FC Phönix Schleißheim gewesen. Der Favorit machte aber kurzen Prozess und holte sich den fünften Sieg in Folge.

Der Fußball erfreut sich vielleicht auch deswegen weltweit so großer Beliebtheit, weil er – weit mehr als andere Ballsportarten – immer wieder für Überraschungen gut ist. Vorne ein Glückstreffer, dann mit zehn Mann hinten reinstellen, und schon schlägt ein TSV Vestenbergsgreuth auch mal den FC Bayern (der trotzdem Jahr für Jahr Meister wird, aber das ist eine andere Geschichte).

Wohl nicht ganz so sensationell wie der Pokalcoup der Mittelfranken anno 1994, aber doch eine faustdicke Überraschung wäre ein Sieg des SV Lohhof II gegen den FC Phönix Schleißheim gewesen. Denn auf der einen Seite rangierten die Platzherren vor diesem Derby auf Tabellenrang zehn in der Kreisklasse 1; sie waren zwar ordentlich in die Spielzeit gestartet, hatten zuletzt aber drei Niederlagen in vier Partien kassiert. Auf der anderen Seite waren die Phönix-Kicker in der Vorsaison erst in der Relegation am Aufstieg vorbeigeschrammt, lagen jetzt schon wieder auf Tabellenplatz zwei und hatten nach einem mauen Auftakt vier Dreier am Stück eingefahren.

Kurzum: Das Duell hieß David gegen Goliath – und diesem Fall machte der Riese kurzen Prozess mit dem Steineschleuderer. Beim 4:0-Erfolg holte Schleißheim den fünften Sieg am Stück, wobei Co-Trainer Tobias Brenner, der den urlaubenden Chefcoach Christian Grujicic vertrat, einräumt: „Im Ergebnis sieht es deutlicher aus, als es war.“ Denn nach der frühen Führung durch Muamer Cehic hatten die Lohhofer eine Serie von Ausgleichschancen.

Aber entweder scheiterten die SVL-Angreifer an ihren Nerven oder am starken Alexander Ehlers im Phönix-Gehäuse. Und so konnten die Gäste nach der Pause durch zwei Treffer von Florian Hoffmann und dem 3:0 von Patrick Singer letztlich einen standesgemäßen Sieg einfahren. Schleißheim ist inzwischen also angekommen in der neuen Liga nach dem Wechsel aus der Münchner in die Dachauer Gruppe. Dort will die Elf endlich den ersehnten Sprung nach oben schaffen. „Unser Ziel ist natürlich der Aufstieg“, sagt Co-Trainer Tobias Brenner. „Ich denke, dass wir vom Spielvermögen her in der Kreisliga mithalten könnten.“

In Lohhof backt man dagegen kleinere Brötchen. Allerdings sei der Kader der Reserve stark genug, um im oberen Drittel der Liga mitzuspielen, findet Abteilungsleiter Stefan Porsch. Nachdem das Team von Trainer Willi Saiger zwischenzeitlich drei Siege aus vier Spielen geholt hatte, setzte es zuletzt drei Pleiten ohne Lohhofer Tor. „Das Problem ist, dass wir vorne unsere Chancen nicht nutzen“, sagt Porsch. „Und hinten, vor allem im Abwehrzentrum, machen wir es den gegnerischen Stürmern zu leicht.“

SV Lohhof II – FC Phönix Schleißheim 0:4 (0:1)

SVL: Brodschelm, Bonauer (84. Spillner), Karkowski, Geier, Thedering, Moosmüller, Pollak (76. Kulow), Schlüter, Ganser, Dolg (56. Danis), Scheuerer.

Phönix: Ehlers, Brenner, Bilge (56. Singer), Kratschmann, Hodzic (84. Kauck), Cehic, Hoffmann, Ljuma, Mikorey, Stumberger (87. Baran), Zagar.

Tore: 0:1 Cehic (7.), 0:2 Hoffmann (47.), 0:3 Singer (69.), 0:4 Hoffmann (81.).

Schiedsrichter: Anton Jukic (Feldmoching)

Zuschauer: 45.