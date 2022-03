Florian Schmid: Durch die Deisenhofner Schule zum Erfolg

Von: Robert M. Frank

Stürmer Florian Schmid besticht bei der SpVgg Unterhaching auf Anhieb durch sein Engagement auf dem Platz. © Robert Brouczek

Florian Schmid hat seinen Heimatverein FC Deisenhofen in der Winterpause erstmals verlassen und sich der SpVgg Unterhaching angeschlossen. Im Sportpark überzeugt der junge Ödenpullacher auf Anhieb.

Unterhaching – Die Liste der oberbayerischen Talente bei der SpVgg Unterhaching ist lang. Angefangen von Karim Adeyemi bis hin zu Nico Mantl, Florian Niederlechner, Andreas Voglsammer oder Ceyhun Gülselam sind einige der prominenten Namen, die den Sprung in die 1. Bundesliga oder internationale Top-Ligen über den Unterhachinger Sportpark einst geschafft haben.

Auch der 21-jährige Florian Schmid versucht sich auf diesem Weg. Der Ödenpullacher hat in der vergangenen Winterpause erstmals den FC Deisenhofen verlassen. Jenen Verein, bei dem er seit seiner frühen Kindheit Fußball spielt. Seit Januar kickt der Offensivspieler nicht mehr beim Bayernligisten, sondern eine Liga höher bei der SpVgg. Zuletzt erzielte das Sturmtalent gegen Schalding-Heining seinen ersten Pflichtspieltreffer im Hachinger Trikot.

Beim Regionalligisten arbeitet Schmid nun hart an seiner Fußballerkarriere. Statt wie vorher im Oberhachinger Ortsteil drei Mal die Woche zu trainieren, absolviert der Sohn des Oberhachinger Gemeinderats und Vorstands des FC Deisenhofen, Martin Schmid, hier mehrere Trainingseinheiten täglich. „Das war am Anfang hart, sich daran zu gewöhnen. Die vielen Trainingseinheiten in der Wintervorbereitung haben mir aber sehr geholfen, gut in die Mannschaft reinzukommen“, schildert Schmid seine ersten Eindrücke.

Deutlich höhere Intensität als in der Regionalliga

Die Härte und Intensität sei für ihn anders als in der Bayernliga, was er insbesondere auch auf dem Spielfeld als Stoßstürmer zu spüren bekommt. „Das ist in der Regionalliga schon noch einmal ein Unterschied. Hier stehen elf fitte Spieler auf dem Platz. In der Bayernliga gibt es auch routinierte Spieler, die vieles mit ihrem Stellungsspiel lösen“, sagt Schmid.

Für seine neue Mannschaft möchte sich der Angreifer regelrecht aufopfern. So wie er seine eigene Rolle in einer Fußballmannschaft selbst seit Jahren interpretiert. „Ich bin jemand, der für das Team spielt. Ich gehe Wege, die weh tun. Und auch viele Wege für die Mannschaft, die nicht immer zum eigenen Torerfolg führen. Ich muss nicht 20 Tore schießen. Hauptsache ist, dass wir das Spiel gewinnen“, beschreibt der Ödenpullacher seine Einstellung.

Der Teamplayer ist in die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner auf Empfehlung des ebenfalls in Deisenhofen verwurzelten Hachinger U19-Trainers Roman Tyce hinzugestoßen. Zur Freude des Vaters, der als Vorsitzender des FCD den Abgang des Sohnemanns aus Deisenhofen aber auch gelegentlich wehmütig sieht. „Er freut sich für mich und ist sehr stolz, dass ich den Schritt gewagt habe. Er sieht es mit einem lachenden und weinenden Auge, weil ich nicht mehr in Deisenhofen bin.“ Zu seinem Ex-Klub sei die Bindung nach wie vor hervorragend, zumal viele Freunde und zwei seiner Geschwister noch dort spielen. „Ich bin Deisenhofen sehr verbunden. Der Verein liegt mir sehr am Herzen und ich habe ihm viel zu verdanken“, sagt Schmid. Nun gilt es für Schmid allerdings, für Haching durchzustarten.

Für seine Zukunft bei der SpVgg hat sich der Teamplayer vor dem heutigen Spiel beim FV Illertissen (siehe Bericht rechts) einiges vorgenommen. „Ich möchte so viel Spielzeit wie möglich bekommen. Wenn wir in Illertissen mit 2:1 gewinnen, ich kein Tor geschossen haben sollte, aber trotzdem eine gute Leistung zeigen kann, dann bin ich zufrieden.“