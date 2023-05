Fortuna Unterhaching muss sich in der Relegation retten

Von: Umberto Savignano

Trainer Florian Darchinger blickt mit Fortuna Unterhaching auf ein bitteres Saisonfinale zurück. © brouczek

Hinspiel am Mittwoch gegen den TSV Waldtrudering – Keine Schützenhilfe vom TSV Ottobrunn.

Unterhaching – Es war alles gerichtet für den Ausstand von Florian Darchinger. Fortuna Unterhachings bisheriger Trainer will sich künftig ja ganz auf sein Vorstandsamt konzentrieren, und so sollte nach dem letzten Kreisligaspiel gegen den TSV Oberpframmern eine Grillparty steigen. „Die haben wir dann auch durchgeführt“, erzählt er, doch nach dem 0:1 war die Stimmung getrübt, denn die Fortunen müssen in die Relegation. Das Hinspiel gegen den TSV Waldtrudering steigt am Mittwoch um 18.45 Uhr in der Grünau, am Sonntag (14.30 Uhr) hat Darchinger dann wirklich seinen letzten Einsatz auf der Bank.

Das Saisonfinale war bitter für die Hachinger, auch, weil es in den anderen Partien gegen sie lief. Der SV Zamdorf, der vor dem letzten Spieltag den Relegationsplatz eingenommen hatte, gewann 2:0 gegen den SC Baldham-Vaterstetten, der selbst noch die Chance zum Direktaufstieg hatte. Für Darchinger war dies aber keine große Überraschung: „Zamdorf hat am Schluss richtig Gas gegeben, damit habe ich gerechnet.“ Dagegen ärgerte sich der Fortuna-Coach über den TSV Ottobrunn. Der ließ beim Hachinger Konkurrenten SV Anzing fast ausschließlich Saisondebütanten antreten, nur Torwart Andreas Weßel hatte zuvor schon 13 Kreisligaeinsätze in dieser Spielzeit, er agierte allerdings im Feld, ebenso wie mit Ludwig Wollmann ein weiterer Keeper. So hatte das Haidgraben-Team keine Chance, Schützenhilfe zu leisten, Anzing rettete sich durch ein 4:0.

Darchinger war aber weit davon entfernt, die Personalpolitik des Nachbarn für das eigene Nachsitzen verantwortlich zu machen. „Wir sind selber schuld. Es war eigentlich ein 0:0-Spiel. Dann begehen wir einen kapitalen Fehler und zwei Leute rennen aufs leere Tor zu“, räumte er mit Blick auf das unnötige 0:1 in der 74. Minute der eigenen Partie ein, in der beiden Kontrahenten ein Remis gereicht hätte. Und auch mit der Saisonleistung seiner, allerdings auch von Verletzungspech gebeutelten Elf ging er kritisch ins Gericht: „Es ist eigentlich sowieso der Wahnsinn, dass wir es, so wie wir performt haben, am letzten Spieltag noch in der eigenen Hand hatten.“

In der Hand hat es sein Team gegen Waldtrudering immer noch. Beim Hinspiel wird Darchinger, der früh in der Saison, als es noch rosig aussah, für diese Tage einen Kurzurlaub gebucht hatte, als Coach von seinem Nachfolger Heinz Tochtermann und Abwehrspieler Alex Gschwend vertreten. Zum Rückspiel ist er wieder da. „Personell werden wir einigermaßen konkurrenzfähig sein“, glaubt er. Die Waldtruderinger, die vor einem Jahr nach zwölf Spielzeiten in der Kreisliga abgestiegen waren, kennt man in Unterhaching. „Das ist eine junge Truppe, ein eingeschworener Haufen, mit dem wir uns ganz gut verstehen. In der vergangenen Saison haben wir beide Spiele gewonnen. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist 50:50“, sagt Darchinger, „trotzdem sehe ich die Waldtruderinger in der Favoritenrolle.“ Zum einen verfügten sie aus ihrer Kreisliga-Zeit über die Erfahrung von fünf erfolgreichen Relegationen, zum anderen seien sie psychologisch im Vorteil, „weil sie einen positiven Saisonverlauf hinter sich haben“, so der Fortunen-Coach. Dieses Momentum versucht seine Mannschaft mit einem guten Auftritt heute zu drehen.