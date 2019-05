Fortuna Unterhaching: Kreisliga-Hoffnung lebt trotz Nullnummer gegen Biberg

Fortuna-Coach Darchinger unzufrieden mit Chancenverwertung

von Simon Hüsgen schließen

Eigentlich könnte man derzeit mehr als zufrieden sein bei der Fortuna aus Unterhaching. Bereits nach 21 Spielen in der Münchner Kreisklasse 5 hat man mit 43 Punkten den vereinseigenen Bestwert aus der Spielzeit 2015/2016 übertroffen – und das drei Spieltage vor dem Saisonfinale.

„Klar, insgesamt sind wir super zufrieden mit dem Saisonverlauf, aber wenn die Chance da ist, dann will man sie auch nutzen“, erklärt Unterhachings Co-Trainer Florian Darchinger die verhaltene Freude der Fortunen nach dem torlosen Remis gegen den FC Biberg.

Dabei mangelte es den Gästen aus Unterhaching durchaus nicht an Gelegenheiten auf einen siegbringenden Treffer. Bereits im ersten Durchgang schnupperten Sascha Heimrath (17.) und Thomas Morawietz an der Hachinger Führung, beide verpassten das wichtige 1:0 jedoch knapp. Die Biberger konzentrierten sich hingegen vornehmlich auf eine stabile Defensive und kamen erst kurz vor dem Pausenpfiff dem Gästetor gefährlich nahe, doch Fortunen-Keeper Paul Ladwig hatte wenig Mühe den Distanzschuss der Gastgeber zu parieren.

Nach dem Seitenwechsel waren es dann Ladwigs Gegenüber Philipp Becker im Verbund mit seinen Vorderleuten sowie das eigene Unvermögen, das die Hachinger in die Verzweiflung trieb. Mehrmals kratzen Bibergs Verteidiger den Ball im letzten Moment von der Linie und immer wieder vereitelte Becker den Unterhachinger Torerfolg. Auch als die Gastgeber nach einer gelb-roten Karte für Andreas Dworschak (74.) die Schlussviertelstunde in Unterzahl agieren mussten, blieb das Bemühen der Fortunen ohne Erfolg.

Dass sich der Unterhachinger Chancenwucher nicht noch böser rächte, war wenige Minuten vor Schluss der Biberger Offensive zu verdanken, die es frei vor dem Tor ebenfalls nicht vermochte das Spielgerät im Tor unterzubringen (87.).

„Es gibt kaum schlimmeres, als ein Spiel trotz solcher Chancen nicht zu gewinnen“, zeigte sich Darchinger im Anschluss konsterniert, während sich Bibergs Trainer Björn Burhenne freuen durfte, dass seine Mannen ohne Gegentor blieben, obwohl der FCB-Trainer in Gästestürmer Antonio Saponaro den „besten Stürmer der Liga“ ausgemacht hatte. Der hat im Verfolgerduell gegen Putzbrunn am kommenden Sonntag nun die Gelegenheit sein Können unter Beweis zu stellen und den Unterhachinger Traum vom Aufstieg zumindest noch ein wenig am Leben zu halten. „Nächste Woche haben wir nochmal ein Endspiel, das wir gewinnen müssen“, zeigt sich Darchinger weiter kämpferisch.

Und dass der Fußball bisweilen für ein Wunder gut ist, hat man auch in Unterhaching beim Blick nach Liverpool in der vergangenen Woche hoffnungsvoll registriert.