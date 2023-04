Fortuna schwächelt vor dem Tor

Von: Umberto Savignano

Teilen

Florian Darchinger Trainer von Fortuna Unterhaching Foto: fup © fupa

Fußball-Kreisligist Fortuna Unterhaching trifft bei einem Sieg und zwei Niederlagen nur ein Mal.

Unterhaching – Mit zwei unglücklichen Niederlagen, einem 0:1 in Zorneding und einem 0:2 in Kirchseeon, sowie einem glücklichen 1:0-Sieg gegen NK Hajduk ist Fußball-Kreisligist Fortuna Unterhaching ins neue Jahr gestartet. Ein Tor in drei Partien: Das zeigt, wo die Fortunen vor den anstehenden zwei wichtigen Heimspielen gegen die direkten Abstiegskonkurrenten SV Zamdorf (am kommenden Samstag, 13 Uhr) und SV Anzing (Sonntag, 16. April, 13 Uhr) der Schuh drückt. Trainer Florian Darchinger beklagt grundsätzlich alte Probleme, die aber durch den Kreuzbandriss, den Sascha Heimrath im letzten Testspiel erlitt, noch größer geworden sind: „Wir haben schon vor der Saison gewusst, dass es in der Offensive durch die vielen Weggänge von Stürmern schwierig wird. Jetzt hat sich auch noch unser torgefährlicher Mittelfeldspieler verletzt.“

Mit fünf Treffern war Heimrath vor der Winterpause bester Schütze der Hachinger, durch sein Tor gegen Hajduk hat Lukas Wimmer zu ihm aufgeschlossen. Und dieses 1:0 war für Darchinger besonders wertvoll: „Wichtig ist, dass wir es in der eigenen Hand haben. Deshalb war der Sieg über Hajduk, das auf dem ersten direkten Abstiegsplatz liegt, so wichtig. Da haben wir jetzt neun Punkte Vorsprung. Die Relegation wünschen wir uns nicht, aber sie wäre ein Teilerfolg, weil wir es dann immer noch selbst regeln könnten.“

Derzeit liegen die Fortunen zwar noch auf Rang acht, der ihnen den Klassenerhalt ohne Nachsitzen bescheren würde, doch Darchinger weiß, wie schwer es wird, in der gesicherten Zone zu bleiben. „Es läuft gerade vieles unglücklich. Für eine gute erste Elf reicht es noch, in engen Spielen nachlegen, wird aber schwierig. Und es war von Anfang an klar, dass wir enge Spiele haben werden, in denen wir versuchen müssen, es offen zu halten und dann ein, zwei Bälle reinzubringen.“

Auch die nächsten beiden Aufgaben werden wohl nach diesem Muster ablaufen: Anzing und Zamdorf liegen je vier Zähler hinter den Unterhachingern, die einen unmittelbar vor, die anderen schon im Relegationsbereich. „Wenn wir sechs Punkte holen würden, wäre das Schlimmste erledigt. Ich versuche, meiner Mannschaft zu vermitteln, dass das ein positiver Druck ist, weil wir es auch noch schaffen können, wenn wir die Spiele nicht gewinnen sollten“, sagt Darchinger, der seine Zuversicht aus dem Zusammenhalt und Kampfgeist seiner Truppe zieht: „Wir haben das Potenzial, es zu schaffen. Bei der Einstellung kann ich meiner Mannschaft nie einen Vorwurf machen.“ UMBERTO SAVIGNANO