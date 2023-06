Deutliche Niederlage: Fortuna Unterhaching steigt in die Kreisklasse ab

Von: Nico Bauer

„Es kam vielleicht so, wie es kommen musste oder sollte“: So lautet das Fazit des scheidenden Trainers Florian Darchinger nach einem gefühlt jahrelang dauernden Abstiegskampf von Fortuna Unterhaching. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Nach dem 0:0 im Relegationshinspiel ging Fortuna Unterhaching im Rückspiel beim TSV Waldtrudering mit 1:5 baden. Damit laufen die Kicker der Unterhachinger künftig in der Kreisklasse auf.

Unterhaching – Man hat sich auf dem Kunstrasen am Rotkehlchenweg noch einmal nach Kräften gewehrt, aber am Ende setzte sich die bessere Mannschaft durch, wenn auch zwei Tore zu deutlich. Inklusive des Relegationshinspiels haben die Unterhachinger acht Spiele nicht gewonnen und zuletzt viermal kein Tor geschossen. Deshalb war die Hypothek schon sehr hoch mit der 2:0-Pausenführung der Gastgeber.

Der Großteil der 423 Zuschauer feierte den Start nach Maß, weil Filippo Bieringer in Minute 18 mit dem ersten Schuss auch gleich das Tor machte. Nach Bieringers zweitem Streich (35.) hatte die Fortuna Pech, als ein Schuss von Simon Richter durch einen Verteidiger auf der Linie geklärt wurde. Ein knapper Rückstand nach 45 Minuten wäre durchaus leistungsgerecht gewesen. Die Zahlen waren deutlicher als die Kräfteverhältnisse auf dem Platz.

TSV Waldtrudering gegen Fortuna Unterhaching: Matchwinner Filippo Bieringer trifft dreifach

Die Tür zum Klassenerhalt ging dann aber noch einmal kurzzeitig auf, als Christopher Schmid mit dem 1:2-Anschluss die Torflaute seines Teams beendete (49.). Die Fortuna versuchte noch einmal alles, ließ auch eine Chance liegen, aber nach dem dritten Bieringer-Einschlag zum 3:1 (67.) war die Partie gelaufen. Nach dem Negativlauf der vergangenen Wochen fehlte da der Glaube, noch einmal zurückzukommen. Stattdessen machte der Aufsteiger aus der Kreisklasse in den Schlussminuten noch zwei Kontertore, als schon alles egal war.

„Absteigen ist nie schön, aber für uns geht die Welt nicht unter“, sagte Trainer Florian Darchinger. „Es kam vielleicht so, wie es kommen musste oder sollte.“ Fortuna hatte eine schwierige Saison, kann aber dennoch auf fünf schöne Jahre in der Kreisliga zurückblicken. Der scheidende Coach sagte auch, dass es der Mannschaft und dem Verein nach einem gefühlt jahrelang dauernden Abstiegskampf ganz guttue, wenn man nun einen Neuaufbau starten könne und nach einmal Luftholen ein neuer Angriff auf die Kreisliga folgen könne. Bei der Fortuna war die Stimmung am Sonntagabend natürlich gedämpft, aber eben nicht zu Tode betrübt. (Nico Bauer)