Fortuna Unterhaching: „Wenn’s darauf ankommt, ist die Fortuna da“

Von: Umberto Savignano

Der Klassenerhalt bleibt das Ziel von Fortuna Unterhaching und ihrem Trainer Florian Darchinger – auch nach glänzendem Saisonstart. © : bro/Archiv

FUSSBALL-KREISLIGA Mit sechs Punkten nach drei Spielen ist Trainer Darchinger zufrieden

Unterhaching – Gerade mal drei Spieltage ist die Saison in der Münchner Kreisliga-Gruppe 3 alt. Für Florian Darchinger Zeit genug, um sich in der Einschätzung seiner Mannschaft bestärkt zu fühlen: „Wie immer hatten wir eine schwierige Vorbereitung, aber wenn es darauf ankommt, ist die Fortuna da“, lobt der Spielertrainer von Fortuna Unterhaching die Verlässlichkeit seiner Truppe im Ernstfall, die ihr laut Coach „einen Superstart“ beschert hat. Mit sechs Punkten liegen die Hachinger auf Platz drei.

Darchinger schließt in seine positive Zwischenbilanz sogar die 0:2-Auftaktniederlage gegen den Bezirksligaabsteiger SC Baldham-Vaterstetten mit ein: „Baldham ist spielerisch die beste Mannschaft, wenn die nicht viel falsch machen, müssten sie auch wieder aufsteigen. Wir waren defensiv sehr gut und hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen.“

Das holten die Hachinger in den folgenden Partien nach. „Gegen die Münchner Spielvereinigung haben wir bei sintflutartigem Regen auf Kunstrasen in einem Kampfspiel verdient 1:0 gewonnen. Und das 5:1 gegen Zorneding war die Krönung. Von der Aggressivität her waren wir da am oberen Limit, aber es war auch spielerisch vom Anfang bis zum Ende richtig gut“, freut sich Darchinger über Auftritte, die zuversichtlich stimmen für eine spannende Saison. „Zwischen ganz oben und ganz unten wird es nur sehr, sehr wenig Punkte Unterschied geben“, sieht der Fortunen-Trainer eine ausgeglichene Konkurrenz. Hinter Baldham und dem starken Aufsteiger Grüne Heide Ismaning werde wohl schon der Abstiegskampf beginnen, vermutet Darchinger, der seiner Mannschaft grundsätzlich viel zutraut: „Letztes Jahr waren wir Sechster. Wenn wir spielen, was wir können, sehe ich uns wieder in diesem Bereich.“ Dennoch bleibt er auf dem Teppich: „Wir sind im zweiten Jahr in der Kreisliga, deshalb ist unser Ziel eindeutig der Klassenerhalt.“

Dafür haben sich die Unterhachinger ausschließlich in der Defensive verstärkt. Lars Nummer und Alexander Gschwend vom TSV Sauerlach haben in den ersten Partien schon bewiesen, dass sie ein echter Gewinn für die Abwehr sind. Zwei weitere Verteidiger, der reaktivierte Ex-Ayinger Fabio Rauschning und Markus Toy vom Kirchheimer SC, sind noch nicht fit.

In der Offensive haben die Fortunen mit dem einstigen U19-Europameister Savio Nsereko (zu SK Srbija) und dem 19-jährigen Talent Hannes Wimmer (TSV Großhadern) hingegen zwei Stützen verloren. „Das zu kompensieren, geht nur übers Kollektiv, wir haben keinen Stürmer, der 20 Tore schießt“, weiß Darchinger. Doch auch hier macht der Start Mut: „Gegen Zorneding haben wir mit fünf verschiedenen Torschützen gezeigt, wie es gehen kann.“

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wollen die Hachinger beim Siebten N.K. Hajduk München ihre Erfolgsserie fortsetzen: „Das ist keine Mannschaft, vor der man Angst haben muss“, sagt Darchinger, der den Gegner besonders intensiv studiert hat, weil er selbst diesmal fehlen wird: „Ich bin auf einer Hochzeit. Gefühlt ist das das erste Spiel seit zehn Jahren, das ich versäume.“ Doch der Coach weiß ja: Auf seine Truppe kann er sich verlassen.