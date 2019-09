Frank Schmöller gewinnt gegen seinen Ex-Klub SV Pullach

Der TSV 1860 München II mit einem knappen 1:0 Sieg

von Umberto Savignano schließen

Man hätte an den ersten Reaktionen der Trainer nicht erkennen können, wer dieses Spiel gewonnen hatte:

Pullach –Frank Schmöller stapfte grantig Richtung Kabine, Alexander Benede plauderte fröhlich mit seinen Spielern. Dabei war der SV Pullach um Coach und Abwehrchef Benede leer ausgegangen, während Schmöllers U21 des TSV 1860 München mit einem 1:0 (1:0) der ersten Sieg nach sechs Partien gelungen war.

„Nach dem Schlusspfiff war die Anspannung noch da“, begründete Schmöller, bis zum Sommer selbst SVP-Trainer, den Missmut. Schließlich hatten seine Löwen zuletzt dreimal in der Nachspielzeit Punkte eingebüßt. Und auch diesmal schienen sie am Ende regelrechte Panik-Attacken zu erleiden, die die Raben mangels offensiver Genauigkeit aber nicht nutzen konnten.

Dabei haben die Pullacher schon bewiesen, dass sie ihre Angriffe präzise vortragen können, am eindrücklichsten wohl beim 2:1-Auftaktsieg gegen den SV Kirchanschöring. „Da haben wir das überragend gemacht. Und daran messe ich meine Spieler auch“, sagte Benede, der sich nach dem beherzten Auftritt und im Wissen um das Potenzial seiner Mannschaft selbst von der fünften Niederlage in Folge die Laune nicht verderben ließ. Vor allem die Negativserie stehe der Effizienz derzeit im Weg, glaubt der Spielertrainer: „Natürlich ist es der Kopf.“

Das Kopfkino lief indes auf beiden Seiten: „Wir hätten das 2:0 nachlegen müssen, unsere Konter waren eher Rohrkrepierer. Deshalb war es für uns auch enorm wichtig, dass wir wissen: Wir können noch siegen und zu null spielen“, sagte Schmöller, der seinem Nachfolger und dessen nach einer ähnlich positiven Erfahrung lechzenden Mitstreitern Mut machte: „Pullach war taktisch gut eingestellt. Ich wusste auch, dass Alex ein guter Trainer ist. Er war im Grunde als Spieler schon so.“

Benede hatte für Schmöller ebenfalls ein Kompliment parat: „Er hatte in Pullach und davor in Ismaning den Garten Eden. Meinen Respekt, dass er diese Aufgabe hier, wo sich alle uneinig sind, übernommen und so schnell etwas auf die Beine gestellt hat.“