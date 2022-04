Sigurdsson, Finster & Co. erinnern sich an Perneker: Transferverhandlungen bei McDonald‘s

Michael Bachhuber (li.) und Hannes Sigurdsson (re.) erinnern sich an Franz Perneker (mi.).

Geschichten und Eindrücke über den ewigen sportlichen Leiter

Von Sebastian Isbaner

Für Franz Perneker ist im Sommer nach 22 Jahren beim FC Deisenhofen Schluss. Weggefährten erinnern sich an das Herz des Bayernligisten.

Deisenhofen - Alles geht irgendwann zu Ende. So auch die Karriere von Franz Perneker beim FC Deisenhofen. Seit 2000 war der 48-jährige das Herz und die Seele in Deisenhofen. Im Sommer wird er sein Amt ablegen und Platz für einen Nachfolger machen.

Unter seiner Führung brachte er den FCD von der Kreisliga bis in die Bayernliga. In seiner Amtszeit hat er viele Spieler und Funktionäre unter seine Fittiche genommen. Mit einigen davon haben wir uns über die Person Perneker unterhalten und einige der unzähligen Anekdoten und Zitate zusammengesammelt.

„Neeed so schlecht.“

Egal, ob nach einem 4:0-Sieg oder auch bei ganz allgemeinen Sachen hatte Perneker wohl einen Lieblingssatz, sagt Marco Finster: „Neeed so schlecht“. Der Mittelfeldspieler des FC Deisenhofen ist seit der Saison 2012/13 im Verein. Unter der sportlichen Leitung Pernekers feierte er unter anderem den Aufstieg 2019 in die Bayernliga. Doch persönlich war sein größter Erfolg direkt unter dem Einfluss des sportlichen Leiters die U19 Meisterschaft 2013 und dem damit verbundenen Landesliga-Aufstieg. Dort half Perneker bei den entscheidenden Spielen als Trainer aus. „Der Begriff Trainager war geboren“, sagt Finster.

Doch auch neben dem Platz war Franz Perneker immer zur Stelle. „Egal was ist, er hat immer ein offenes Ohr“, berichtet Finster. Auch beruflich war das eine große Hilfe. „Er war einer der ersten, die gefragt haben, ob ich Trainer sein will. Wenn er damals nicht gefragt hätte, hätte ich es nicht gemacht“, erzählt Finster. Der 27-Jährige ist mittlerweile nach Trainerposten in der Deisenhofener Jugend fürs Scouting und Marketing des Vereins zuständig ist. „Ich habe unter anderem seinen Sohn trainiert. Demnächst spielen wir vielleicht zusammen im Herrenbereich. Der Kreis schließt sich“, fügt er lachend hinzu.

„Transferverhandlungen macht er in einem McDonald‘s.“

Eine ganz besondere Taktik verfolgt Perneker bei seinen Transverhandlungen. Wie Stürmer Michael Bachhuber verrät, sucht der sportliche Leiter dafür ein spezielles Restaurant aus. „Transferverhandlungen macht er in einem McDonald‘s. Er meint, das bringt ihm Glück.“ Bei Bachhuber hatte er zumindest Erfolg. Der Stürmer wechselte 2018 vom TuS Geretsried nach Deisenhofen.

Der 25-Jährige lobt vor allem die direkte Art von Perneker. „Wenn er dir sein Wort gibt, dann steht er auch dazu. Das ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich“. Zudem kann sich der Angreifer, so wie seine Teamkollegen, immer auf Perneker verlassen. „Wennst was gebraucht hast, kannst immer zum Franz gehen“, erkennt er dem sportlichen Leiter an. „Er macht viel und lebt für den Verein. Aber er hat natürlich auch seine Eigenheiten“, sagt Bachhuber.

„Ich hätte mir für meinen ersten Job keinen besseren wünschen können.“

Auch mit den Trainern hatte Perneker immer ein gutes Verhältnis. Das erzählt uns Deisenhofen-Coach Hannes Sigurdsson im Gespräch. Dieser begann seine erste Station als Übungsleiter unter Perneker. „Warum sollte Franz einen unerfahrenen Isländer einstellen?“, schmunzelt er. Sigurdsson schwärmt vom Vertrauen und dem Arbeitsverhältnis mit Perneker: „Er hat immer Ruhe reingebracht und für eine gute Atmosphäre gesorgt. Durch ihn hab ich als Trainer einen Fuß in die Tür bekommen.“ Der sportliche Leiter ermöglichte Sigurdsson zur Saison 2018/19, damals noch in der Landesliga, die erste Trainerstation. „Man muss auch Fehler machen können“, erzählt der Coach vom Rückhalt durch den Verein. „Wir sind aber gleich aufgestiegen. Waren also wohl wenig Fehler“, fügt der Isländer lachend hinzu.

+ Feierte mit dem FC Deisenhofen und Franz Perneker 2019 den Aufsteigv in die Bayernliga © Sven ´Leifer

Auch generell hat Sigurdsson zur Person Franz Perneker nur Lob übrig: „Franz ist sehr korrekt. Die Zusammenarbeit hat extrem Spaß gemacht. Es gab auch nie Unklarheiten“. Die Kommunikation war für den Trainer auch entscheidend. „Es ist immer wichtig, dass man mit den Leuten auch diskutieren kann. Wir haben immer einen sehr offenen Dialog gehabt. Ich hätte mir für meinen ersten Job keinen besseren wünschen können“, schwärmt der Isländer.

„Viele werden ihn vermissen“, ist sich Sigurdsson sicher. 22 Jahre lang war Perneker für den FC als sportlicher Leiter tätig: „Das ist in der Fußballbranche, in der Leute normal nicht lange bleiben, auch nicht üblich.“ Der Trainer ist sich sicher: „Franz kann sich nicht so lange vom Stadion fernhalten.“

Die Nachfolge und die Zukunft Deisenhofens scheinen gesichert

Nach dem Abgang Pernekers braucht der Verein zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder einen sportlichen Leiter. Diese Rolle wird der bisherige Co-Trainer Thomas Werth übernehmen.

Von dieser Idee ist Perneker begeistert und macht ihm den Abschied auch leichter. Auch, weil Werth dieselbe Richtung einschlägt wie er einst: „Es hat mir, als ich angefangen habe, brutal geholfen, dass ich genau verstanden habe, was die Spieler wollen“, erklärt Perneker. Deshalb ist seiner Meinung nach die Erhebung eines Trainers in die Position des sportlichen Leiters der richtige Schritt. Zumal das Deisenhofener Urgestein Werth den Verein in- und auswendig kennt.

Doch bis zu seinem letzten Tag im Amt will der sportliche Leiter nochmal alles reinwerfen. „Ich werde aber bis zum letzten Tag 100 Prozent geben“, kündigt er an. Das untermauerte Perneker auch erst vor wenigen Wochen mit der Verpflichtung von Andreas Pummer als Cheftrainer für die kommende Saison. Die Zukunft scheint also gesichert für das neue Kapitel nach der Ära Perneker. Doch ganz wird er den Verein wohl nie verlassen: „Ich werde der größte Fan des FC Deisenhofen bleiben“. (Sebastian Isbaner)