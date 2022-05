„Das fühlt sich heute wie ein Aufstieg an“ - Fünferpacker Schmöller schießt KSC zum Klassenerhalt

Von: Guido Verstegen

Außer Rand und Band war der Kirchheimer SC nach dem 6:1-Heimsieg gegen Chiemgau Traunstein: Damit sind der direkte Klassenerhalt geschafft und die Abstiegs Relegation vermieden. © Gerald Förtsch

Es ist vollbracht: Der Kirchheimer SC sichert sich durch einen 6:1-Sieg gegen den SB Chiemgau Traunstein den direkten Klassenerhalt. Peter Schmöller trifft fünfmal.

Wer bitte hat dieses Drehbuch geschrieben? Der Kirchheimer SC macht am letzten Spieltag mit einem furiosen 6:1 (3:0) gegen den SB Chiemgau Traunstein den Klassenerhalt perfekt, schickt den punktgleichen Gegner aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs in die Relegation, bleibt mit dem sechsten Sieg im siebten ungeschlagenen Spiel auch vor dem punktgleichen TSV Ampfing, schließt die Rückrunde als Vierter ab und hat in der entscheidenden Partie mit dem fünffachen Torschützen Peter Schmöller den Mann des Tages in seinen Reihen.

„Das fühlt sich heute wie ein Aufstieg an.“

Nach dem Schlusspfiff lagen sie sich beim KSC denn auch alle in den Armen, tanzten, sangen und genossen schon auf dem Rasen die ersten Siegestropfen. „Das fühlt sich heute wie ein Aufstieg an“, freute sich KSC-Spielertrainer Steven Toy angesichts der famosen Aufholjagd seiner Elf.

Viel war vor beiden Toren noch nicht passiert, da gingen die Gastgeber nach einem Eckstoß von Korbinian Vollmann und einem Kopfball von Schmöller mit 1:0 in Führung (15.). Die Kirchheimer legten schnell nach: Sebastian Zielke spitzelte auf der linken Offensivseite seinem Gegenspieler den Ball vom Fuß und servierte den Ball maßgerecht auf den Schädel von Schmöller (23.), der kurz vor der Pause seinen Hattrick perfekt machte – diesmal traf er mit dem Fuß nach feinem Steckpass von Noel Pfeiffer (42.).

Kirchheimer SC: Nach Martin Younans Volleykracher steigt die Nichtabstiegsparty

„Wir haben nicht viel zugelassen und unsere Torchancen konsequent genutzt“, stellte Toy fest. Bei den Gästen dagegen ließen Zug zum Tor und den allerletzten Einsatz gegen Kirchheims Mentalitätsmonster vermissen – dabei benötigten sie doch einen Punkt, um der Abstiegsrelegation sicher zu entgehen.

Die KSC-Elf ließ sich auch durch das zwischenzeitliche Anschlusstor nicht aus dem Konzept bringen. Der Traunsteiner Spielertrainer Danijel Majdancevic köpfte den Ball aus 14 Metern ins Kreuzeck (64.), doch wenig später pflanzte Schmöller ein Zuspiel von Kerim Özdemir unter die Latte (72.) und ließ auf Flanke von Zielke seinen 18. Saisontreffer folgen (76.). Martin Younan setzte mit seinem 20-Meter-Volley den sehenswerten Schlusspunkt, nachdem ihm Fabian Löns den Ball mit der Brust vorgelegt hatte (87.) – danach begann die große Party. (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC - SB Chiemgau Traunstein 6:1 (3:0).

Kirchheimer SC: Babic (82. Magdolen) - Maiberger, Zabolotnyi, Jacobi (59. Branco De Brito), Ecker (80. Younan) - Pfeiffer (71. Löns), Baitz, Vollmann - Zielke, Schmöller, Özdemir (74. Geier).

Tore: 1:0 Schmöller (15.), 2:0 Schmöller (23.), 3:0 Schmöller (42.), 3:1 Majdancevic (64.), 4:1 Schmöller (72.), 5:1 Schmöller (76.), 6:1 Younan (87.).

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels). Zuschauer: 200.

Fünffach-Torschütze des KSC: Peter Schmöller. © Gerald Förtsch