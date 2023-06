Für den SV Dornach fällt das Ortsderby mit FC Aschheim aus

Teilen

Jakob Krütten - der Rückkehrer und Ex-Torwart ist beim SV Dornach neuer Sportlicher Leiter. © Fupa

Ex-Keeper Jakob Krütten kehrt als Sportlicher Leiter zum SV Dornach zurück. Beim Fußball-Bezirksligisten tut sich so einiges, das Ortsderby fällt aber aus.

Dornach – „Wenn alle Stricke reißen, stelle ich mich auch ins Tor“, sagt Krütten, der zu jenem Club zurückgekehrt ist, für den er erstmals 2013 im Kasten stand. Nach sechs Monaten beim TSV Trudering und eineinhalb Jahren beim SV Eichenried (inklusive Aufstieg in die Kreisliga) lässt er seine aktive Laufbahn ausklingen und widmet sich neuen Aufgaben.

Der 31-Jährige unterstützt zukünftig Sport-Vorstand René Reiter und entlastet ihn auf dem neu geschaffenen Posten des Sportlichen Leiters. „Mein Körper hat zuletzt nicht mehr so mitgemacht, da ist es gut, sportlich ein bisschen kürzer zu treten. Außerdem freue ich mich auf meine Freunde beim SV Dornach wie Dominik Goßner oder Maximilian Leidecker. Der Kontakt ist ohnehin nie abgerissen“, sagt Krütten, der wie schon in den letzten beiden Jahren als Torwarttrainer wirkt und nun auch die Personalangelegenheiten regelt.

Ein bisschen was hat sich da bereits getan – doch vor allem, was die Neuzugänge angeht, ist einiges noch in Bewegung. „Die Gespräche laufen, wir sind mit zu uns passenden Spielern auf der Zielgeraden“, berichtet Krütten. Fest steht, dass mit Markus Hanusch (31) ein weiterer alter Bekannter nach Dornach zurückkehrt: Der Innenverteidiger hatte den Klub im Sommer 2021 gen Eichenried verlassen, um dort als spielender Co-Trainer Chefcoach Stefan Huber – einen weiteren Ex-Dornacher – zu unterstützen. Auch Alex Napel (27), langjähriger Defensiv-Spezialist in Reihen des SVN München, ist neu im Kader der Dornen.

In der Abwehr bestand Handlungsbedarf – nicht zuletzt deshalb, weil Touré Achraf Mamam (37) seine aktive Laufbahn beendete und Nedim Bagci (27) den Klub in Richtung Eichenried verlassen hat. Angreifer Wolfgang Wutzer (27) spielt zukünftig für das Kreisklasse-Team des TSV München-Ost.

Dass es in der kommenden Saison kein Ortsderby gegen den FC Aschheim gibt, weil der SV Dornach der Oststaffel zugeordnet wurde (wir berichteten), findet Jakob Krütten zwar „ausgesprochen schade“, aber man habe sich mit der Situation arrangiert, neue Gegner bedeuteten eben auch neue Herausforderungen: „Wir hatten da mal vorgefühlt, wie hoch die Chancen sind, wieder in die Nord-Gruppe zu kommen – aber das klang sehr aussichtslos.“

Hans Mayer, der neue Staffelleiter der drei oberbayerischen Bezirksligen und Nachfolger von Wolf-Peter Schulte, musste „irgendwo die Grenze ziehen“, wie der 62-Jährige erklärt. „Ich bin nach geografischen Gegebenheiten vorgegangen, und Dornach hatte keine Wunsch-Gruppe genannt.“

Es sei sehr schwierig, es jedem recht zu machen und bei der vorgegebenen Konstellation wären 20 Mannschaften in der Süd-Staffel gelandet. Dort ist auch Dornachs Liga-Konkurrent SVN München einsortiert worden, der regelmäßig zwischen den drei Staffeln rotiert. „Für mich war das jetzt das erste Mal“, sagt der ehemalige Kreis-Spielleiter Inn/Salzach. „Zukünftig möchte ich da immer wieder einen gerechten Ausgleich unter den Mannschaften schaffen.“

Für Steffen Tripke, den Teammanager des FC Aschheim, ist es „kein größeres Problem“, dass es diesmal kein Derby gibt: „Es ist schon schade, aber wir ärgern uns nicht darüber – das Duell hat ja nicht mehr diese Brisanz wie in früheren Tagen.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Testspiele

Samstag, 1. Juli, 16 Uhr Kirchheimer SC (H); Freitag, 14. Juli, 19.30 Uhr SC Baldham-Vaterstetten (H); Dienstag, 18. Juli, 19 Uhr SC Deisenhofen U23 (H); Samstag, 22. Juli, 15 Uhr SV Waldperlach (H).