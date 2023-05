SV Pullach: 2:2 für Trainer Loistl eine „gefühlte Niederlage“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Alles versucht, doch Max Stapf und der SV Pullach kamen gegen den TSV Ampfing über ein 2:2 nicht hinaus. © bro

Beim SV Pullach rätseln sie über das Remis gegen den TSV Ampfing.

Pullach – Ob es nun die verpasste Chance auf den großen Befreiungsschlag im Abstiegskampf oder doch wenigstens ein kleiner Schritt in Richtung Landesligaverbleib war, wird sich am Saisonende zeigen. Jedenfalls sah Vinzenz Loistl, Trainer des SV Pullach, im 2:2 (1:1) seiner Mannschaft gegen den TSV Ampfing „eine gefühlte Niederlage“. Die gute Leistung macht aber auch Hoffnung für die restlichen drei Punktspiele.

Die Raben mussten früh einem selbst verschuldeten Rückstand hinterherlaufen: Ampfings Torjäger Mike Opara ging nach einem SVP-Fehlpass im Zentrum allein auf Keeper Marijan Krasnic zu und markierte seinen 15. Saisontreffer (3.). Doch die Pullacher reagierten alles andere als geschockt. „Wir haben extrem Druck aufgebaut und kaum Chancen zugelassen“, lobte Loistl sein Team, das in der 35. Minute völlig verdient ausglich. Nach einem schönen Angriff über den Flügel legte Nam Nguyen mit Übersicht zurück auf den Schützen Josef Burghard. Danach drängten die Pullacher weiter, nur am letzten Pass und an der Chancenauswertung haperte es. Ein perfekter Angriff gelang den Raben dann aber doch noch. Wieder war Nam Nguyen der Vorbereiter, seine Hereingabe von der linken Seite nutzte diesmal Keita Kawai (78.). „Das war richtig gut rausgespielt, und man hat dann auch gemerkt, wie der Druck abgefallen ist“, so Loistl, der sich zu diesem Zeitpunkt freute, dass sein Team das Spiel „so cool gedreht“ hatte.

Doch kaum war der große Jubel verebbt, folgte schon die Ernüchterung. Nach einem Freistoß gelang Soungo Diakite der 2:2-Endstand (81.). „Da hat sich einer auf den anderen verlassen“, ärgerte sich Loistl über das zweite unnötige Tor für die effizienten Gäste: „Ampfing hat sich nur hinten reingestellt und aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Wir haben dagegen viel Aufwand betrieben.“ Dass sich seine Mannschaft dafür nicht belohnte, war für den Coach auch „das Einzige, was ich kritisieren kann: In so einer Situation musst du ein paar Tore machen.“ Deshalb stand für Loistl am Ende „ein brutal verlorener Punkt, das tut richtig weh“, andererseits machte ihm die Leistung Mut, dass sein Team den einen Zähler Rückstand zu einem sicheren Nichtabstiegsplatz im Endspurt gutmachen kann: „Man muss das Positive mitnehmen. Spielerisch und von der Einstellung her war ich zufrieden.“ um

SV Pullach – TSV Ampfing 2:2 (1:1)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Schmitt, Marseiler, Mirza, Burghard, Kawai, Nsimba, Nguyen, Stapf (70. Scurti) Tore: 0:1 Opara (3.), 1:1 Burghard (35.), 2:1 Kawai (78.), 2:2 Diakite (81.) Zeitstrafe: Burghard (90.)