Haching hältden Ball flach

Mit Abschluss der Vorrunde in der Dritten Liga ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. Bei der SpVgg Unterhaching fällt die sehr positiv aus. Der Klub gehört im zweiten Jahr nach dem Aufstieg zur Saisonhalbzeit zum erweiterten Kandidatenkreis der Aufstiegsaspiranten. Spricht man Cheftrainer Claus Schromm auf das Thema Zweite Liga an, kommt die Antwort kurz und knapp, was er zu einem Aufstieg 2019 sagen würde: „Zu früh.“ Dass die Hachinger zu den Spitzenteams der Liga gehören, ist aber nicht mehr wegzudiskutieren.

Unterhaching – Die Zahlen lügen nicht. Die SpVgg verlor nur eins von 18 Spielen, keines davon übrigens gegen die vier Kontrahenten, die in der Tabelle besser notiert sind (ein Sieg, drei Unentschieden). Eine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage ist ebenso beeindruckend wie 38 erzielte Tore, mit Abstand Bestwert in der Liga. Zuhause hat man in zehn Partien gerade fünf Tore kassiert, nie mehr als eins. Auswärts blieb man ungeschlagen. Ein Kunststück, das sonst nur Osnabrück gelang, bis zum 1:1 in Haching monatelang Tabellenführer. Und: Bei der SpVgg hat man sportlich eine deutliche Entwicklung gesehen, die Mannschaft ist gefestigt und eingespielt und hat noch jede Menge Potenzial. Die Konkurrenz äugt höchst respektvoll zur finanziell schwächer ausgestatteten Konkurrenz.

Noch ist eine Halbserie zu spielen, für Euphorie ist es zu früh. „Aber dass wir mit nur einer Niederlage durch die Vorrunde gekommen sind, ist schon mal durchaus positiv“, findet Kapitän Dominik Stahl. Haching könnte natürlich in der Rückrunde einbrechen – aber warum sollte das passieren? Und die Konkurrenz nicht? Es wartet ein höchst spannendes Jahr auf den Klub. Und zu früh für den Aufstieg wäre es nicht, wenn man es schafft. „Ich würde zum Aufstieg nicht Nein sagen“, sagt Lucas Hufnagel, „ich würde gerne aufsteigen.“

