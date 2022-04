Nach Eklat im Garchinger Derby wird weiter ermittelt: „Für uns ist die Sache nicht abgeschlossen“

Von: Patrik Stäbler

Große Emotion: Shala Gzim, der Trainer von Türk Sport Garching, gestikuliert beim Kreisklassen-Derby im November. © Gerald Förtsch

Gut vier Monate nach dem Eklat im Garchinger Stadtderby hat das Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) ein rechtskräftiges Urteil über die Wertung des Spiels gefällt – allein die beteiligten Klubs wollen noch keinen Schlussstrich unter die skandalträchtige Partie ziehen. „Für uns ist die Sache nicht abgeschlossen.“ Das sagen wortgleich sowohl Präsident Hasan Celik für den FC Türk Sport Garching als auch Joachim Thoss, Sportlicher Leiter beim Stadtrivalen VfR

Garching – Der Grund: Zwar haben das Kreis- und danach auch das Bezirks-Sportgericht des BFV entschieden, dass das abgebrochene Spitzenspiel der Kreisklasse 2 zugunsten des VfR Garching II gewertet wird. Das damals eingeleitete Strafverfahren jedoch dauert nach Angaben beider Klubs weiter an. Demnach habe die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Diese waren ins Rollen gekommen durch Anschuldigungen, wonach ein VfR-Spieler einen Vertreter des FC Türk Sport auf der Trainerbank „verbal in volksverhetzender Weise beleidigt“ habe, wie es später im Polizeibericht hieß.

Der VfR Garching (Trainer Michael Weicker und Sportlicher Leiter Joachim Thoss) weist jegliche Anschuldigungen des Rassismus zurück. © Gerald Förtsch

Rückblick: Ende November treffen Tabellenführer FC Türk Sport und der ärgste Verfolger, der VfR Garching II, auf dem Kunstrasenplatz am Seestadion aufeinander – die gemeinsame Heimat beider Vereine. Mehr als 250 Fans sehen ein packendes Derby, aber keine Tore – bis zur 90. Minute. Da trifft Kubilay Celik zum 1:0 für den VfR, ehe es kurz darauf zu Tumulten auf dem Feld kommt und der Schiedsrichter die Partie abbricht, da der FC Türk Sport ein Weiterspielen verweigert. Als Begründung verweisen dessen Funktionäre auf eine „rassistische Beleidigung“ eines gegnerischen Spielers, adressiert an ihre Trainerbank. Der VfR dagegen bestreitet dies und weist später in einer Stellungnahme „jegliche Anschuldigungen des Rassismus“ zurück.

Hasan Celik, Vorsitzender des FC Türk Sport Garching. © Nico Bauer

Der Vorfall schlägt hohe Wellen in Garching – weit über den Fußballplatz hinaus. So versuchen sowohl der BFV als auch der städtische Integrationsbeirat und das Rathaus zu vermitteln. Im Beisein von Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) findet ein Treffen mit Vertretern beider Vereine sowie Spielern der zwei Mannschaften statt. Bei diesen sichern die Klubs zu, sich zumindest so weit zu arrangieren, dass die Abläufe auf der gemeinsam genutzten Sportanlage nicht gestört werden, so schildert es Joachim Thoss. „Und das funktioniert auch. Jeder macht seine Wege.“

Derweil beschäftigt sich auch das Kreis-Sportgericht des BFV mit dem Skandalderby. Im Februar ergeht ein Urteil, wonach die Partie mit 2:0 für den VfR gewertet wird; zudem muss der FC Türk Sport wegen des verursachten Spielabbruchs eine Geldstrafe von 100 Euro zahlen. Laut Joachim Thoss prüft das Sportgericht auch die Rassismus-Vorwürfe, verfolgt sie aus Mangel an Beweisen aber nicht weiter. „Denn anders als behauptet, gibt es kein Video, in dem irgendwas zu sehen oder zu hören ist“, betont der VfR-Mann.

Der FC Türk Sport will das Urteil nicht hinnehmen und geht in Berufung – allerdings nicht, um eine Wertung der Partie zu seinen Gunsten zu erreichen, betont Hasan Celik. „Wir wollten das Spiel nie am Grünen Tisch für uns entscheiden. Das Ergebnis interessiert uns überhaupt nicht.“ Vielmehr gehe es dem Verein allein um die rassistische Äußerung, unterstreicht der Präsident. „Wenn man in einer Stadt zusammenlebt, dann gibt es für so etwas keinen Platz. Das ist ein absolutes No-Go, und das können wir nicht akzeptieren.“ Im März weist das Bezirks-Sportgericht Oberbayern die Berufung des FC Türk Sport als unbegründet zurück. Inzwischen sei auch die Frist für eine Revision gegen diese Entscheidung abgelaufen, teilt ein BFV-Sprecher mit. „Damit ist das Urteil rechtskräftig.“

Auf Sportgerichtsebene ist die Sache also erledigt – nicht so aber das Strafverfahren gegen den VfR-Spieler. „Meine Vermutung ist, dass das fallen gelassen wird“, sagt Joachim Thoss. „Ganz einfach, weil die Beweislage nicht da ist.“ Etwas anders sieht man das beim Stadtrivalen FC Türk Sport. „Notfalls gehen wir in dieser Sache bis zur letzten Instanz“, kündigt Hasan Celik an. „Auch, weil wir damit ein Zeichen setzen wollen.“ (PATRIK STÄBLER)