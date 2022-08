SpVgg Unterhaching: Duell beim Klub von Hannes Sigurdsson das „bislang schwerstes Spiel“

Von: Robert M. Frank

Gute Besserung: Die Teamkollegen halten das Trikot von Ben Westermeier, der wegen einer Knieverletzung noch länger ausfällt. © Sven Leifer.

Die SpVgg Unterhaching stellt das Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim SV Wacker Burghausen vor eine Herausforderung.

Unterhaching – Zwar ist der Tabellenführer der Regionalliga Bayern nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen gut aufgelegt, allerdings erwartet SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner im Spiel gegen den Tabellenachten eine knifflige Aufgabe: „Das ist für uns bisher das schwerste Spiel, das wir vor der Brust haben. Ein Derby, bei dem wir alles reinhauen müssen.“

Die Bilanz der direkten Duelle dokumentiert, wie oft sich die Hachinger gegen Burghausen schon einmal schwer getan haben. Mit 20 Niederlagen hat die SpVgg dabei mehr als die Hälfte aller Aufeinandertreffen verloren. Wenngleich sich die jüngste Statistik mit fünf Siegen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen gegeneinander deutlich besser für die SpVgg liest, zollen die Hachinger der Mannschaft von Ex-Deisenhofen-Trainer Hannes Sigurdsson Respekt. Vor allem beim einen oder anderen Spieler wie dem regionalligaerfahrenen Mittelfeldmann Felix Bachschmid erkennt Wagner große individuelle Stärken in den Reihen des Gegners.

Burghausen ist in dieser Saison allerdings noch nicht so gut aus den Startlöchern gekommen. In der achten Saison in Serie in der Regionalliga Bayern hat sich der Vorjahresdritte nach elf Spielerabgängen vor Saisonbeginn erst einmal mit zwei Siegen aus vier Spielen begnügen müssen. Darunter befand sich ein ernüchternder Auftritt beim 0:2 gegen Aufsteiger Vilzing. Die Formkurve bei Wacker zeigt allerdings nach oben, wie zuletzt der Auswärtssieg unter der Woche in Aschaffenburg (3:2) mit einer Halbzeit in Unterzahl zeigte.

Aus Hachinger Sicht dürfte sich aus personeller Sicht im Vergleich zum jüngsten 3:2 im S-Bahn-Derby gegen den SV Heimstetten wenig in der Startelf ändern. Insbesondere gut aufgelegte Spieler wie Boipelo Mashigo, Christoph Ehlich oder Mathias Fetsch werden wohl bei der Partie in der Wacker-Arena wieder von Beginn an auflaufen. Nicht mit an Bord ist hingegen Ben Westermeier. Eine jüngste Diagnose hat einer Mitteilung der SpVgg zufolge ergeben, dass der junge Mittelfeldspieler wegen einer Knieverletzung wohl noch etwas länger ausfallen wird. Westermeier reiht sich damit in die Reihe der Langzeitverletzten mit Stephan Hain, Dominik Stahl und Tizian Zimmermann ein. Lediglich Rückkehrer Maximilian Welzmüller plant einen Wiedereinstieg ins Training im Laufe der kommenden Wochen.

SpVgg-Co-Trainer Thomas Kasparetti setzt bei der schwierigen Aufgabe in Burghausen auf die Karte Selbstvertrauen; „Wir sind gut drauf und haben gegen Heimstetten gezeigt, dass wir auch Spiele gegen unangenehme Gegner drehen können. Dieses Selbstvertrauen hat sich die Truppe über die letzten Wochen selbst erarbeitet und so fahren wir auch nach Burghausen.“ (rmf)

SpVgg Unterhaching: Vollath -Schwabl, Pisot, Zentrich, Ehlich - Mashigo, Stiefler, Maier, Skarlatidis - Hobsch, Fetsch