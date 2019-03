„Immer das Gleiche“: Frust bei der SpVgg

3. Liga

von Christian Amberg schließen

Schon wieder kein Sieg für die SpVgg Unterhaching. Im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach musste sich das Team von Trainer Claus Schromm mit einem 0:0 begnügen. Langsam macht sich im Sportpark der Frust breit.

Unterhaching – Verteidiger Markus Schwabl brachte es unmittelbar nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Es ist müßig, über das Spiel zu reden, es ist doch immer das Gleiche. Absolut ärgerlich, mir fehlen die Worte.“ Die SpVgg hatte wieder einmal kein schlechtes Spiel gemacht, auch genügend Chancen verbucht, war aber wieder ohne Treffer geblieben. Im achten Spiel 2019 bereits zum fünften Mal. Die einst beste Offensive der Dritten Liga lahmt. Insgesamt gab es seit der Winterpause erst drei eigene Treffer.

Schwabls Laune über das torlose Remis machte auch der dritte Punkt des Jahres nicht besser: „Natürlich kann man positiv mitnehmen, dass wir hinten mal keinen gefressen haben. Aber dass wir bei so einem Spiel vorne keinen reinbringen, kann nicht wahr sein.“ Und nach der nächsten Enttäuschung windet man sich auch nicht mehr in mutmachende Darstellungen: „Dass uns diese Serie nicht beeinflusst, ist Schwachsinn“, so Schwabl, „jeder Rückschlag tut weh. Natürlich kann man in der Woche dran arbeiten, das wegzustecken. Aber dann stehen wir im nächsten Spiel wieder da und es ist wieder das Gleiche.“ Auch Schromm musste zugeben: „Es geht jetzt an die Substanz. Es wird immer zäher, nach solchen Erlebnissen im Kopf zu regenerieren.“

Auch wenn die Partie am Samstag eher mäßige Unterhaltung bot, aufgrund der Torchancen wäre ein Hachinger Sieg verdient gewesen. Stefan Schimmer traf schon in der 6. Minute nur das Außennetz. Als die SpVgg nach einer starken Viertelstunde den Faden verlor, kam auch Großaspach bis zur Pause zu zwei Möglichkeiten. Nach dem Wechsel übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Sascha Bigalkes Freistoß gleich zum Auftakt in der 51. Minute zwang Aspach-Keeper Broll zu einer Glanzparade. In der Schlussphase knallte ein Freistoß von Schimmer ans Lattenkreuz, kurz vor dem Ende schlenzte der eingewechselte Maximilian Krauß nach einer sehenswerten Einzelaktion den Ball knapp am Tor vorbei.

„Wir hatten Großchancen zum 1:0, sehr bitter, dass wir sie wieder nicht nutzen“, sagte Mittelfeldmann Lucas Hufnagel, „das fühlt sich nicht gut an. Ein 0:0 ist natürlich besser als wieder zu verlieren. Aber ein Sieg hätte uns schon sehr gutgetan.“

Auch Schromm war einmal mehr bedient: „Es wäre verdient gewesen, wenn wir als klarer Sieger vom Platz gegangen wären. Nach einer Viertelstunde sollten wir eigentlich in Führung liegen, dann ergibt ein Fehlpass einen Bruch in unserem Spiel. Durch solche Nichtigkeiten lassen wir uns zur Zeit stark verunsichern.“

Der Coach suchte aber das Positive an dem 0:0: „Wenn vorne schon keiner reingeht, sind wir diesmal froh, dass hinten mal keiner reingegangen ist. Wir konnten uns heute nur nicht belohnen. Aber wenn wir so weitermachen, wird bald wieder einer reingehen. Und das wird ein dreckiges Tor, irgendein abgefälschter Ball. Das brauchen wir jetzt mal.“

Die nächste Chance bietet sich bereits am Mittwoch: Mit Energie Cottbus kommt der nächste Abstiegskandidat zum Nachholspiel in den Sportpark. Ob Stephan Hain da mitwirken kann, ist noch ungewiss. Der Stürmer musste nach einem Foul verletzt ausgewechselt werden. Die Bänder im Sprunggelenk sind nicht beschädigt, meldete die SpVgg am Sonntag, eine starke Prellung könnte ihn aber zu einer Pause zwingen.