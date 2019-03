Haching rüstet sich für die Würzburger Kickers: „Wie können wir den Gegner schwächen?“

Fußball - 3. Liga

Ob die SpVgg Unterhaching am Rosenmontag Grund zur Freude hat? Am Abend steht in der 3. Liga das Spiel bei den Würzburger Kickers an. Nach vier Niederlagen steht Haching unter Druck.

Unterhaching–Fünfter Anlauf 2019: Klappt es endlich mit dem ersten Sieg für die SpVgg Unterhaching? Heute Abend (19 Uhr) im Rosenmontagsspiel der 3. Liga bei den Würzburger Kickers wartet allerdings ein ganz harter Brocken: eines der besten Rückrunden-Teams.

Fünf Auftritte haben die Kickers im neuen Jahr bereits bestritten, vier Mal gingen sie dabei als Sieger vom Platz. Vor einer Woche gewannen sie beim Tabellen-Dritten Wehen-Wiesbaden 2:0, zogen damit in der Tabelle an der SpVgg vorbei und mitten hinein in den Kreis der Aufstiegskandidaten. Zu denen zählt Haching-Trainer Claus Schromm die Unterfranken ohnehin: „Ich habe Würzburg in diesem Dunstkreis erwartet, auch noch weiter oben als aktuell auf Platz sechs oder sieben. Das ist eine Mannschaft, die jedem Gegner wehtun kann.“

Schmerzen gab es für Schromm und seine Mannschaft zuletzt reichlich. Der Vergleich mit der derzeitigen Form und Ausbeute der Würzburger ist äußerst bescheiden. Vier Spiele, vier Niederlagen heißt die Bilanz, richtiggehend erschrocken war man über die jüngste 1:4-Pleite im Nachholspiel beim Letzten Aalen. „Das war sportlich eins der schwächsten Spiele seit Jahren. An dem Tag hätten wir keinen Gegner in der dritten oder vierten Liga gefunden, der uns nicht besiegt hätte“, lautete gestern der knallharte Rückblick des Unterhachinger Trainers, der auch zugab: „Das zehrt auch am Nervenkostüm, das merkt man den Jungs an.“ Immerhin: Im Training war Zug drin, „konzentriert, intensiv und laut“ sei es zugegangen. Noch hält sich der Frust in Grenzen, versicherte auch Sascha Bigalke: „Ich bin überzeugt, dass wir mit einem positiven Spiel wieder in den Flow kommen können, der uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Wir wollen an die gute Vorrunde anknüpfen!“

Fürs Gastspiel bei den Kickers, die es in der Vorrunde beim 1:0 im Sportpark noch als einziges Team geschafft hatten, die SpVgg zu bezwingen, herrscht aber große Anspannung. Der Abstand nach oben ist mittlerweile so groß wie der zur Abstiegszone. Kein Grund zur Panik, mahnt Schromm, aber „es läuft gerade vieles nicht rund. Es gibt einiges, was wir besser machen müssen.“

Zum Beispiel: Druck auf den Gegner aufbauen. Nach dem Credo: „Wie können wir den Gegner schwächen?“ Zuletzt musste der Coach feststellen, „dass wir uns selber geschadet haben und nicht dem Gegner“. Das soll gegen die Kickers anders werden und die Spielweise des Gegners könnte dabei helfen: „Würzburg hat viele ähnliche Mechanismen und Prinzipien wie wir, das könnte unsere Chance sein.“ Dass die Gegner Hachings Philosophie auf dem Platz inzwischen entschlüsselt haben und deswegen erfolgreicher als in der Hinrunde bekämpfen können, lässt Schromm nicht gelten – gerade mit Blick auf die Aalen-Klatsche: „Unser Spiel gab’s da ja gar nicht.“

Trotz der Niederlagen-Serie 2019 fand Hachings Coach übrigens vor dem 26. Spieltag der laufenden Saison auch noch einen positiven Aspekt: „Wir wollten aus den ersten fünf Spielen nach der Winterpause mehr Punkte holen als vergangenes Jahr, das ist immer noch möglich.“ Der Blick zwölf Monate zurück ist allerdings ein schwacher Trost. 2018 brachten die ersten fünf Partien durch zwei Unentschieden zwei Punkte, sieglos blieb die SpVgg aber dennoch.

SpVgg: Königshofer – Schwabl, Endres, Greger, Winkler – Stahl, Dombrowka – Hufnagel, Bigalke – Hain, Schimmer.

