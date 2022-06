Antonio Salvo LIVE: Kreisklassen-Tormaschine geht in seine letzte Saison

Von: Tim Hempfling

Antonio Salvo hielt mit dem FC Dreistern die Kreisklasse. Mit 23 Saisontoren hatte er maßgeblichen Anteil daran. © FuPa

Antonio Salvo kommt in 154 Spielen auf 168 Tore. Der Torjäger vom FC Dreistern geht in der nächsten Saison in seine finale Spielzeit. Am Dienstag um 13:00 Uhr sprechen wir mit ihm im Live-Interview.

München - Vor zwölf Jahren begann die Laufbahn von Antonio Salvo. Für zwei Spielzeiten spielte er beim FC Aschheim in der Bezirksliga. Seitdem machte er in den unteren Spielklassen Münchens den Sechzehner unsicher und mit einer unfassbar guten Torquote auf sich aufmerksam. So traf er für den TSV Feldkirchen in 34 Partien 47 Mal, für die Dritte des Regionalligisten SV Heimstetten erzielte er in 43 Spielen ganze 33 Treffer.

Antonio Salvo: 88 Treffer in 73 Partien für den FC Dreistern in der Kreisklasse

Zur Saison 2017/18 wechselte Salvo zu seinem jetzigen Verein, dem FC Dreistern-Neutrudering. Für den Kreisklassen-Dino lief der 33-Jährige in bisher vier Spielzeiten 73 Mal auf und netzte stolze 88 Mal ein. Zuletzt packte der spielende Co-Trainer, der seine Tätigkeit zwischenzeitlich lahmgelegt hatte, mit seiner Mannschaft das Saisonziel Nicht-Abstieg.

Mit uns spricht er über die vergangene Spielzeit, seine Saisonhighlights, die womöglich letzte Saison als Spieler und vieles mehr. Am Dienstag um 13:00 Uhr geht es auf der Facebook-Seite von Fußball Vorort los. (Tim Hempfling)