Aufsteiger-Duell Nummer drei

FC Deisenhofen

von Umberto Savignano schließen

Zum dritten Mal in Folge trifft Bayernligist FC Deisenhofen auf einen Mit-Aufsteiger: Am Samstag (15 Uhr) empfangen die Blauhemden das Team von Türkspor Augsburg.

Deisenhofen–Beide Neulinge sind allerdings mit verschiedenen Ansätzen in die fünfthöchste Spielklasse gestartet. Die Augsburger, die den Sprung nach oben wie der FCD über die Relegation schafften, dort den 1. FC Sonthofen bezwangen, haben sich zumindest der Papierform nach namhaft verstärkt. Aus Pipinsried kam der in vielen Regionalliga-Jahren, unter anderem auch beim TSV Buchbach, FC Augsburg II, FC Ingolstadt II erprobte Torwart Thomas Reichlmayr; von Türkgücü München Sebastian Mitterhuber, der auf 87 Drittliga-Einsätze bei der SpVgg Unterhaching und Wacker Burghausen zurückblicken kann; Dusan Jevtic, bis zur Winterpause noch in Diensten des SV Pullach hat sogar einen Zweitliga-Kurzeinsatz beim MSV Duisburg in seiner Vita verzeichnet.

Trotzdem erwischte das von Ex-Profi Manfred Bender (229 Bundesligaspiele für den FC Bayern, den Karlsruher SC und den TSV 1860) trainierte Team einen Fehlstart mit drei Niederlagen, ehe mit einem 1:1 gegen den FC Ingolstadt II der erste Punktgewinn gelang.

Wesentlich besser erging es den Deisenhofnern, die auf personelle Kontinuität und ihre eigene Jugend setzen, und mit diesem Rezept schon sieben Zähler einfuhren. Nachdem Trainer Hannes Sigurdsson in den ersten drei Partien exakt die gleiche Startelf aufbot wie beim entscheidenden Relegationsspiel in Unterföhring, gab er jüngst beim 2:2 in Donaustauf mit David Lucksch und Nicolaos Gkasimpagiazov zwei 19-jährigen Eigengewächsen eine Chance von Beginn an. Und das Duo bereitete ihm durchaus Freude: „Ich war sehr zufrieden mit ihnen. Sie haben hart gearbeitet und sehr gut gespielt. Natürlich machen sie Fehler, aber wenn sie daraus lernen, ist das in Ordnung“, so der Isländer, der den Deisenhofner Weg voll mitträgt: „Es macht Spaß, wenn Leute aus der eigenen Jugend kommen und Bayernliga spielen. Das ist auch gut für den Verein.“

Manager Franz Perneker, beim FC Deisenhofen einer der Haupt-Verantwortlichen dieses seit vielen Jahren verfolgten Kurses, fühlt sich durch den guten Bayernliga-Start bestätigt: „Das zeigt, dass wir vieles richtig machen in Deisenhofen.“

Trotzdem gab es nach dem Remis in Donaustauf auch kritische Worte, wurde der Sieg doch in Überzahl kurz vor Schluss leichtfertig aus der Hand gegeben. „Das war ein ganz bitterer Punktverlust, den wir uns nur selbst zuzuschreiben haben“, sagte Perneker. Sigurdsson nimmt seine Schützlinge fürs Augsburg-Spiel deshalb in die Pflicht: „Ich habe viel Vertrauen in meine Mannschaft. Aber wenn du viel Vertrauen hast, heißt das auch, dass du viel erwartest.“

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Martin Mayer, Müller-Wiesen, Finster, Ngeukeu, Bachhuber