Alle schauen im Derby auf Super-Gaedke

Von: Nico Bauer

Teilen

Acht Tore in sechs Spielen hat Daniel Gaedke in dieser Saison erzielt – entsprechend gefürchtet ist der Ismaninger bei den Gegnern. © Dieter Michalek

Tabellenführer FC Ismaning mit seinem Top-Torjäger Daniel Gaedke ist klarer Favorit im Landkreis-Derby der Fußball-Bayernliga beim VfR Garching.

Garching/Ismaning – Der Tabellenführer ist in der Stadt – und seine Anreise ist nur fünf Kilometer kurz: Als Primus der Bayernliga Süd und damit als turmhoher Favorit gastiert der FC Ismaning zum Derby beim VfR Garching (Freitag, 19 Uhr).

Auf dem Papier ist alles eigentlich klar, weil die Ismaninger derzeit einen Fußball für Feinschmecker zelebrieren. Während die Garchinger in dieser englischen Woche wieder zweimal verloren haben und sich auf Abstiegskampf einstellen müssen.

„Ich freue mich schon die ganze Woche auf dieses Spiel“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta. Vielleicht hat er im Kopf, dass der VfR seine einzigen Pflichtspielniederlagen gegen Ismaning 1994 in der Bezirksoberliga kassierte. In der vergangenen Saison waren die Garchinger mit vier Punkten (2:0, 1:1) der Derby-Meister, während sich beide 2013/14 zweimal Unentschieden trennten. Ansonsten gab es zwischen den beiden Vereinen regelmäßige Testspiele und wenige Berührungspunkte.

„Für den gebürtigen Ismaninger ist das Spiel natürlich ein Derby“, sagt FCI-Trainer Mijo Stijepic, „aber ich hatte in meiner aktiven Zeit mit Garching nichts zu tun.“

Der Coach weiß, dass er seinem Anhang nach drei tollen Heimspielen (drei Siege, 12:2 Tore) nun beim Gastspiel in der Nachbarschaft Freude machen kann. Im Mittelpunkt steht zwangsläufig Super-Gaedke. Die Landesliga hat von Nico Karger bis Sascha Mölders richtig starke Stürmer, aber der Beste ist eben Daniel Gaedke mit seinen unfassbaren acht Toren in sechs Spielen. Einmal in dieser Saison stand der Ismaninger 90 Minuten auf dem Platz und traf genau in der Partie nicht. Nachdem Gaedke fünf der acht Tore nach Einwechslungen machte, könnte er auch in Garching von der Bank kommen. Die anderen Stürmer Elias Kollmann und Nikolai Davydov haben sicher richtig Lust auf das Duell mit dem Ex-Verein, bei dem sie unglückliche Engagements hatten.

Und dort ist einer weg: Stephan Thee. Der ehemalige Profi mit 135 Einsätzen in der 3. Liga (Unterhaching, Burghausen, Osnabrück) wechselte diese Woche vom VfR Garching zum Ligakonkurrenten VfB Hallbergmoos. Thee wollte sich verändern, weshalb der Abschied des Führungsspielers nicht ganz überraschend kommt.

Ein anderer Routinier hat unterdessen seine Zukunft geklärt. Dennis Niebauer ist offiziell nun Spieler der zweiten Mannschaft und hilft oben aus, solange man personelle Probleme hat. Auch gegen Ismaning dürfte er in der zweiten Hälfte eingewechselt werden, um in der zweiten Mannschaft spielberechtigt zu sein.

Garching hat nichts zu verlieren und richtig Bock auf Ismaning. Auf der anderen Seite warnt FCI-Trainer Stijepic, dass es im Derby wieder bei Null beginnt „und in dieser Bayernliga gibt es keinen leichten Gegner“. Das 1:1 von Dachau sei ein warnendes Beispiel, „denn dort hatte ich vor dem Spiel schon den Eindruck, dass wir gewonnen hätten“. Die Tabellenführung lächelt er weg, weil Stijepic der Tabelle erst nach zehn Spieltagen eine erste Aussagekraft gibt.

VfR Garching: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis (Ljubicic) - M. Niebauer, Reich, Perkuhn, Zettl, Masmanidis (Wimmer) - Rohrhirsch.

FC Ismaning: Radic - Roth, Jobst, Krizanac - Hofmann, Weber, Lommer, Yilmaz, Redl (Mittermaier) - Davydov (Gaedke), Kollmann.