FC Deisenhofen schlägt Kirchheim 5:0 - Pummer-Elf tankt massig Selbstvertrauen

Von: Nico Bauer

Klare Kraftverhältnisse: Der FC Deuisenhofen, hier Stephan Kopp, hat Aufsteiger und Bayernliga-Schlusslicht Kirchheim ordentlich ausrutschen lassen. Lukas Kretzschmar ist Mann des Tages © Dieter Michalek

Klarer geht es kaum: Der FC Deisenhofen fertigt Aufsteiger und Schlusslicht Kirchheimer SC im Landkreisduell der Bayernliga Süd 5:0 ab.

Deisenhofen – Der FC Deisenhofen musste dieses Spiel unbedingt gewinnen und schaffte es maximal überzeugend. In der Bayernliga Süd triumphierten die FCD-Fußballer im Landkreisduell beim Tabellenletzten Kirchheimer SC 5:0 (4:0), sparten Kräfte und tankten jede Menge Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben.

„Wir mussten bei Standards höllisch aufpassen“, sagte später der stets mahnende FCD-Trainer Andreas Pummer. Er hatte seiner Mannschaft gegenüber deutlich gemacht, dass die Kirchheimer schon zwei bis drei Tore gegen die besten Mannschaften der Liga geschossen haben. Und Pummer warnte vor den „großen Kerlen bei den ruhenden Bällen“.

Wirklich in Gefahr sind die Deisenhofner beim Gastspiel im Osten des Landkreises nicht geraten, aber entgegen der Trainer-Warnung hat man selbst mit zwei Standards die drei Punkte ins Körbchen gelegt. In der 24. Minute traf Lukas Kretzschmar nach einer Ecke von Yasin Yilmaz zum 1:0, und vier Minuten später war eine kurz ausgeführte Ecke von Marco Finster Ausgangspunkt für den zweiten Treffer von Björn Jost. Der Doppelschlag war eiskalt und die Basis, aber noch nicht die Vorentscheidung. Mit einem zweiten Doppelpack durch Maxime Schneiker (35.) und Lukas Kretzschmar (40.) war dann die Sache aber durch – und Schlusslicht Kirchheim war mit dem 0:4 zur Pause sogar gut bedient.

Beim FC Deisenhofen war Lukas Kretzschmar der Mann des Tages. Als Tormaschine kam der junge Mann aus der Kreisklasse, und nun, im vierten Bayernligaspiel, gelangen ihm die ersten beiden Tore in der für ihn neuen Fußballwelt. Der Neuzugang hätte in Kirchheim auch einen Hattrick machen können, da er beim Stand von 0:0 schon einmal ganz alleine vor dem Torwart stand.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Deisenhofener die Zeit locker herunter, schalteten ohne Gefahr ein bis zwei Gänge zurück und gerieten nie in Gefahr. Michael Bachhuber trug sich noch in die Liste der Torschützen ein (71.), und die Mannschaft erfüllte auch die Vorgabe des Trainers, der ohne Gegentor in Kirchheim siegen wollte.

„Mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen haben wir Selbstvertrauen getankt“, sagte Pummer und schob mahnend hinterher, „dass es eigentlich neun Punkte sein müssten. Unsere nächsten Aufgaben werden richtig schwer.“

FC Deisenhofen: Knauf, Nickl, Schneiker, Vodermeier (79. Lippmann), Finster, Jost (60. Köber), Kopp (60. Müller-Wiesen), Yilmaz, Bachhuber (81. Bürstner), Gkasimpagiazov, Kretzschmar (72. Schemat).

Tore: 0:1 Kretzschmar (24.), 0:2 Jost (28.), 0:3 Schneiker (35.), 0:4 Kretzschmar (40.), 0:5 Bachhuber (71.).