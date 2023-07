FC Deisenhofen will „die Punkte von Ismaning vergolden“

Von: Umberto Savignano

Aufs erste Landkreis-Derby folgt prompt das zweite: Nach dem 3:1-Sieg beim FC Ismaning freut der Deisenhofner Trainer Andreas Pummer sich auf das Heimduell mit Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten. © Dieter Michalek

Das nächste Landkreis-Derby in der Bayernliga Süd steht an: Der FC Deisenhofen fühlt sich gut gerüstet fürs Heimspiel gegen den SV Heimstetten.

Deisenhofen – Jede Menge Derbys beschert diese Bayernligasaison den Fußballfans im Münchner Landkreis. Schon in der ersten Woche der neuen Spielzeit kommt es zu einigen regionalen, teils lokalen Nachbarschaftsduellen. So empfängt der FC Deisenhofen an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) den SV Heimstetten. Und das nur vier Tage nach dem souveränen 3:1-Auftakterfolg beim FC Ismaning.

Allerdings dürften die Blauhemden als einziger südlicher Landkreisvertreter vom Derbyfieber etwas weniger stark befallen sein als die Nord-Teams, zu denen ja auch noch der VfR Garching und der Kirchheimer SC zählen. Letzterer gastierte zum Start als Bayernliganeuling eben beim Regionalligaabsteiger SV Heimstetten zu einem echten Nachbarschaftsduell. Entsprechend hitzig ging es zu, allerdings im besten sportlichen Sinne. Trotz einiger Spielunterbrechungen wegen Pyroaktionen der Heimstettner Fans hatte die Partie den Charakter eines Gemeindefests, und zwar eines mit 1400 Zuschauern sehr gut besuchten. Mittendrin: Andreas Pummer, der Trainer des FC Deisenhofen, der unmittelbar nach dem Spiel seiner Mannschaft in Ismaning zum Heimstettner Sportpark fuhr. Das 1:0-Siegtor des SVH durch Hugo Heise in der vierten Minute der Nachspielzeit bekam Pummer allerdings nicht mehr mit. Er verließ die Partie vorzeitig, mit dem Hinweis: „Ich habe genug gesehen.“

Kein Einblick in die Detail-Erkenntnisse

Details seiner Erkenntnisse verriet er jedoch nicht, schließlich will der FCD-Coach „die Punkte vom Ismaning-Spiel vergolden und nachlegen“. Da lässt sich man sich nicht gern in die Karten schauen, erst recht nicht gegen einen starken Gegner, und als solchen sieht Pummer den Ex-Regionalligisten nach wie vor, trotz des nach dem Abstieg erfolgten personellen Umbruchs mit 14 Abgängen. „Heimstetten ist spielerisch weiterhin eine gute Mannschaft, auch von den Einzelspielern her sind sie gut besetzt“, findet Pummer. „Es ist ein Absteiger mit einer gewissen Qualität.“

Das sieht auch sein Heimstettner Gegenüber Roman Langer so, obwohl dessen Neuzugänge größtenteils aus unteren Ligen kommen: „Die Jungs, die wir haben wollten, haben wir bekommen. Wir sind überzeugt von der Mannschaft und glauben, dass sie in der Bayernliga eine gute Rolle spielen kann.“ Die sofortige Rückkehr in die Regionalliga nennt der SVH-Coach allerdings nicht als Ziel.

Auch die Deisenhofner bleiben in Sachen Aufstieg ja zurückhaltend, trotz ihrer ausgezeichneten Frühform. Pummers Vorgabe war es, „gut reinzukommen“ in diese Saison. Ein gelungener Heimauftakt wäre da hilfreich. Die personellen Voraussetzungen sind weiter optimal, der Trainer kann weitgehend aus dem Vollen schöpfen. „Natürlich hat man die Möglichkeit zu rotieren“, sagt Pummer, der in Ismaning etablierte Spieler, wie Leon Müller-Wiesen oder Valentin Köber, zunächst auf der Bank ließ. Ob er angesichts der englischen Woche tatsächlich Wechsel in der Startelf vornimmt? Auch da wollte er sich nicht in die Karten schauen lassen.

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker, Nickl, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Lippmann, Jost, Yilmaz, Finster, Schemat, Bachhuber