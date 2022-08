FC Deisenhofen zeigt trotz Rückständen Moral

Fußball Bayernliga Süd

Von Umberto Savignano schließen

Der Fußball-Bayernligist FC Deisenhofen verschläft gegen den FC Ingolstadt II die Anfangsphase und handelt sich obendrein einen unglücklichen Handelfmeter ein.

Deisenhofen – Mit der 2:3 (1:2)-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt II blieb Fußball-Bayernligist FC Deisenhofen zum zweiten Mal in Folge ohne Punkte. Trainer Andreas Pummer ging mit dem Auftritt seiner Mannschaft, zumindest in der ersten Halbzeit, kritischer ins Gericht als zuletzt nach dem 1:5 in Ismaning: „Wir haben die Anfangsphase verschlafen.“

Der Gegner wirkte hingegen sehr entschlossen und nutzte eine defensive Nachlässigkeit des FCD zur schnellen Führung: Jeroen Krupa tauchte nach einem langen Pass allein vor Enrico Caruso auf und überlupfte den FCD-Keeper (3.). „Da wollten wir auf Abseits spielen, aber nicht der Schütze stand drin, sondern ein anderer Spieler“, so Pummer. Kurz darauf lenkte Caruso einen Kopfball von Arian Llugiqi an den Pfosten (8.). In der 14. Minute fiel dann doch das 0:2: Mario Götzendörfer zog von halbrechts ab, Caruso hechtete nach dem Schuss, der aufs lange Eck gegangen wäre, dort aber nicht ankam, weil Krupa den Ball vorher mit seinem langen Bein ins Netz beförderte.

Ingolstadts agiler Doppeltorschütze prüfte Caruso wenig später mit einem präzisen Flachschuss aus der Distanz (20.). Die nächste Großchance für den FCI ergab sich, als Caruso an der Mittellinie mit dem Kopf klärte und Llugiqi das verwaiste Tor knapp verfehlte (26.). „Es war klar, was auf uns zukommt, aber du kannst oft predigen, manchmal bringt es nichts. Wir konnten froh sein, dass die nicht auf 3:0 stellen“, kommentierte Pummer die erste halbe Stunde, in der sein Team kein Land sah.

Plötzlich aber erschien wenigstens ein Silberstreif am Horizont: Michael Bachhuber luchste an der Mittellinie Ingolstadts Simon Kampmann den Ball ab, schloss seinen Sololauf mit dem Anschlusstreffer ab (36.) und weckte neue Hoffnung beim Coach: „Da waren wir wieder im Spiel.“ Ingolstadt antwortete sofort mit einem Krupa-Kopfball an die Latte (38.) und einer Eckballserie, an deren Ende die Gäste bei einer weiteren Caruso-Parade reklamierten, der Ball habe die Linie schon überschritten (40.). Und noch einmal verhinderte Deisenhofens Torwart mit einer sensationellen Reaktion gegen Michael Senger einen höheren Pausenrückstand (44.).

Der zweite Durchgang verlief ausgeglichener. „Da haben wir ein bisschen umgestellt, waren spielerisch besser. Wir haben eigentlich sehr gut begonnen, dann kommt das unglückliche Handspiel“, so Pummer. Tobias Rembeck war der Pechvogel, der die Kugel regelwidrig berührte, Götzendörfer verwandelte den Strafstoß (53.).

Doch der FCD blieb dran. Nachdem Rembeck (55.) und Karger (59.) an Torwart Ludwig Zech gescheitert waren, sorgte Valentin Köber mit dem 2:3 per Kopf nach einer Ecke (69.) für eine spannende, aber torlose Schlussphase. „Die Ingolstädter stehen mit zehn Mann drin, sind abgezockt. Sie haben uns am Leben gelassen, das machen eigentlich normalerweise wir mit dem Gegner. Aber es war ein verdienter Sieg für Ingolstadt, ganz klar“, sagte Pummer, der sein Team für die Einstellung lobte: „Wir haben trotz Rückstand nicht aufgegeben, wie in Ismaning immer weiter Gas gegeben. Das zeigt die Charakterstärke der Mannschaft.“

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl (78. Sagner), Köber, Vodermeier, Rembeck (87. Förtsch), Müller-Wiesen (65. Dittrich), Finster (78. Kopp), Jost (78. Gkasimpagiazov), Bachhuber, Karger

Tore: 0:1 Krupa (3.), 0:2 Krupa (14.), 1:2 Bachhuber (36.), 1:3 Götzendörfer (53., Handelfmeter), 2:3 Köber (69.)