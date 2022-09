FC Ismaning im Glück: Elfmeter in letzter Minute landet am Pfosten

Von: Nico Bauer

Teilen

Diesmal ohne Treffer bleibt der Top-Torjäger des FC Ismaning, Daniel Gaedke (im blauen Trikot), beim 1:1 gegen die Reserve des Zweitligisten FC Ingolstadt. © Gerald Förtsch

Verdientes Glück rettet dem FC Ismaning mit dem 1:1 im Bayernliga-Heimspiel gegen Ingolstadt II einen Punkt.

Ismaning – Nach zuletzt drei Niederlagen hat der FC Ismaning wieder gepunktet in der Bayernliga Süd der Fußballer, und dieses 1:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt II hatte goldenen Glanz: Die Ismaninger hatten die derzeit beste Mannschaft der Liga am Rande einer Niederlage.

In der torlosen ersten Hälfte war der FC Ismaning die bessere Mannschaft und hätte sich die Führung verdient gehabt. Für Spektakel sorgte das Duell des Ismaninger Kunstschützen Yasin Yilmaz gegen den Ingolstädter Torwart Maurice Dehler. In der 11. Minute zog Yilmaz flach am Strafraum ab und der Keeper lenkte den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Nach gut einer halben Stunde verhinderten die Fingerspitzen dann ein Tor des Jahres. Yilmaz war noch zehn Meter in der eigenen Hälfte, als er abzog. Mit einem Vollsprint nach hinten, den Fingerspitzen und Glück verhinderte der Torwart wieder das 1:0 (34.).

Nach der Pause wurde das Spiel taktischer mit weniger Chancen, aber die Führung des FC Ismaning war in der Summe verdient. Ryohei Nishikawa hatte den Ingolstädtern auf dem Flügel Stress gemacht, zog in den Strafraum und holte den Elfmeter heraus. Markus Mittermaier ließ sich diese Chance nicht entgehen (65.).

„In der 82. Minute wäre mir das 1:0 lieber gewesen“, sagte Mijo Stijepic später. Der Trainer der Ismaninger wusste, dass die restlichen 25 Minuten gegen starke Ingolstädter mit fünf Verstärkungen aus dem Profikader noch sehr lange werden sollten. Die Ismaninger wechselten defensiv, wollten das 1:0 über die Zeit bringen und mit frischen Beinen die diesmal sehr intensive Arbeit gegen den Ball auf dem hohen Level halten zu können.

Letztlich brachte eine fehlerhafte Kleinigkeit den FC Ingolstadt ins Spiel zurück. Bei einem Freistoß öffnete sich eine Lücke in der Abwehrmauer in der Ismaninger, und die bedeutete das 1:1 (76.).

Es hätte aber noch viel schlimmer kommen können, weil Ingolstadt in der vierten und letzten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter bekam. David Tomasevic soll den Angreifer zu Fall gebracht haben und er schwor, dass es keine Berührung gab. Mario Götzendörfer scheiterte mit dem letzten Schuss des Spiels am Pfosten und Ismaning behielt einen Punkt, für den man extrem viel Aufwand betrieben hatte.

„Wir haben uns dieses Glück und diesen Pfostenschuss verdient“, resümierte Stijepic. Seine Mannschaft zeigte eine Leistung, mit der man zuvor nicht dreimal verloren hätte.

FC Ismaning - FC Ingolstadt II 1:1 (0:0).

FCI: Radic - Mittermaier, Jobst (30. Tomasevic), Weber, Krizanac - Hofmann, Yilmaz (83. Bux), Redl, Nishikawa - Davydov (62. Lommer), Gaedke (69. Kollmann).

Tore: 1:0 Mittermaier (65., Foulelfmeter), 1:1 Butler (76.).

Bes. Vorkommnis: Götzendorf schießt Foulelfmeter an Pfosten (90.+4).

Gelbrot: Senger (88., wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött).

Zuschauer: 110.