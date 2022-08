FC Ismaning: Keine Zweifel an Torhüter Cedo Radic

Von: Nico Bauer

„Wir haben im Tor eine 1a- und eine 1b-Lösung“: Stammkeeper beim FC Ismaning ist und bleibt Cedo Radic. Aufsteiger Erlbach zählt zu den unangenehmsten Bayernliga-Gegnern © Christian Riedel

Beim Bayernligisten FC Ismaning bleibt der Torwart Cedo Radic trotz sporadischer Patzer die „1a-Lösung“.

Ismaning – Auch wenn die Tabellenführung der Fußball-Bayernliga Süd nach dem mysteriösen Spiel gegen Kirchanschöring weg ist, hat sich nichts geändert für den FC Ismaning. Der FCI bleibt eine Spitzenmannschaft, die beim Aufsteiger SV Erlbach (Freitag, 19.30 Uhr) eine nicht zu unterschätzende Prüfung vor der Brust hat.

Erlbach ist zu Hause (zwei Siege, zwei Unentschieden) eine Macht und hat auf dem eigenen Grund acht seiner bisher zwölf Punkte geholt. Ismaning dürfte gewarnt sein, dass im dortigen Waldstadion mit vielen Zuschauern und viel Hektik keiner gerne spielt.

Die Erlbacher, die vergangene Saison in der Landesliga Südost in ihrer eigenen Liga spielten, werden nicht so wirklich als Aufsteiger gesehen. „Wenn man eine Liste der unbequemsten Gegner aufstellen würde, dann wäre Erlbach sicher in den Top Fünf“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijpic voller Anerkennung.

In Sachen Kompaktheit und Zweikampfverhalten hat der SV Erlbach durchaus Parallelen zum vorherigen FCI-Gegner Kirchanschöring, dem man am vergangenen Wochenende zu Hause unterlag. Diese Niederlage lastet Stijepic seiner Mannschaft nicht wirklich an, weil zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen den Ausgang maßgeblich mit beeinflusst hätten. Sein Team ist darauf vorbereitet, dass man gegen Erlbach dagegenhalten muss.

Für das schnelle 0:1 gegen Kirchanschöring konnte der Referee indes nichts, weil den Treffer Cedo Radic mit einem krassen Fehlpass auflegte. Der Ismaninger Torwart hatte schon beim 4:1-Heimsieg gegen Schalding-Heining den 0:1-Rückstand mit einem bösen Fehler eingeleitet. Dennoch stellt sich für Stijepic keine Torwart-Frage. „Cedo hat uns deutlich mehr gerettet als verschuldet“, betont der Coach. Dabei verweist er unter anderem auf das Heimspiel gegen Deisenhofen, als Radic mehrere Großchancen zunichte gemacht hatte.

Kürzlich beim Gastspiel in Garching bekam der aus der Landesliga gekommene Torwart Lorenz Becherer und lieferte bei dem 1:0-Derbysieg eine starke Leistung. Diesen Wechsel für ein Spiel war laut Stijepic keine Warnung an Radic, sondern vielmehr ein Zeichen an die Mannschaft. „Wir haben im Tor eine 1a- und eine 1b-Lösung“, sagt Stijepic und betont, dass man sich auf beide Schlussmänner verlassen kann.

Diese gelegentlichen Wechsel im Tor hatte der Ismaninger Trainer auch schon in der vergangenen Saison vorgenommen. So bekam der im Sommer nach Garching gewechselte Fabio Rasic in der Vorsaison neun Bayernliga-Spiele hinter Cedo Radic (26 Spiele).

FC Ismaning: Radic - Mittermaier, Jobst, Roth, Krizanac - Weber (Bux), Hofmann, Lommer (Redl), Yilmaz, Nishikawa - Kollmann (Gaedke).