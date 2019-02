FC Ismaning schont beim 2:1 gegen Roth acht Spieler

Fußball Bayernliga

von Nico Bauer schließen

Das erste Testspiel der Wintervorbereitung war für die Bayernliga-Fußballer des FC Ismaning mehr ein Training unter Wettbewerbsbedingungen. Acht Spieler wurden wegen kleineren Blessuren geschont, aber auch so war viel mehr als das 2:1 (1:0) gegen die TSG Roth drin.

Ismaning – Der fränkische Bezirksligist kam noch vor seinem Trainingsbeginn nach Ismaning und konnte deshalb auch keinen besonders starken Gegner abgeben. Das war dann wieder ideal, damit die jungen Neuspieler im Kader sich zeigen konnten. In der ersten Halbzeit hatte schon der interne Jugendzugang Suhal Moradi gute Chancen für zwei bis drei Tore, aber letztlich hieß es nur 1:0 durch einen Elfmeter von Routinier Bastian Fischer (42.).

Nach einer Stunde erhöhte dann Hannes Behm auf 2:0. Auch er ist einer der aus der Bayernliga-U19 aufgerückten Kicker, die in den ersten Trainingstagen schon einen ganz guten Eindruck machten. Auch der in der Vorrunde nur bei der Zweiten Mannschaft eingesetzte Felix Arnold bekam etwas Spielzeit im Bayernligakader ebenso wie Rückkehrer Nils Ehret (vom FC Moosinning), der in der zweiten Saisonhälfte die Abwehr verstärken soll. Ismanings Trainer Mijo Stijepic konnte mit dem Testkick-Ergebnis leben, weil das Resultat dem Spielverlauf nach deutlich höher und standesgemäßer hätte ausfallen müssen.

Personell gab es noch eine kleine Veränderung. Der in der Vorrunde beim FCI kaum eingesetzt Adam Puta wechselte zum FSV Harthof.