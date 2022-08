FC Ismaning stinksauer auf den Schiedsrichter - Abpfiff in der 88., „weil eh nichts mehr passiert“

Niederlage gegen Kirchanschöring

Von Nico Bauer schließen

Bei der 1:3-Niederlage des FC Ismaning im Bayernliga-Heimspiel gegen Kirchanschöring sieht der FCI allerlei diskutable Entscheidungen und hadert mit dem Schiedsrichter.

Ismaning – Mijo Stijepic sagt normalerweise nie etwas über den Schiedsrichter, aber diesmal musste es raus. „Zwei gute Bayernligamannschaften haben gespielt – und dieser Mann war dem Spiel nicht gewachsen“, sagte Stijepic nach dem 1:3 (1:2) gegen den SV Kirchanschöring. Die Gäste waren der erwartet unangenehme Gegner, aber etliche Schiedsrichterentscheidungen lieferten Gesprächsstoff.

Nach dem vom Ismaninger Torwart Cedo Radic mit einem bösen Fehlpass hergeschenkten 0:1 (5.) kamen die Ismaninger mit einem Elfmeter von Markus Mittermaier zurück (35.), und der Strafstoß war schon kurios. Yasin Yilmaz wurde klar von hinten angegangen, aber der Schiedsrichter brauchte einige Sekunden Bedenkzeit und zeigte erst nach dem Hinweis des Linienrichters auf dem Punkt. Zuvor hätte der Schiedsrichter schon einmal Elfmeter für Ismaning geben können.

Ärger um Gelb-Rote Karte

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es dann den Hauptaufreger des Nachmittags. Nach einem Kirchanschöringer Flankenversuch klatschte der Ball an den Körper des sich wegdrehenden Dominik Hofmann. Zur Überraschung und zum Entsetzen der Ismaninger sah der Schiedsrichter ein Handspiel, gab Elfmeter – und weil es ein Torschuss gewesen sein soll, gab es Gelb dazu. Die Gästespieler erinnerten den Referee daran, dass Hofmann bereits Gelb gesehen hatte, und damit ging es für Ismaning mit Rückstand und Gelb-Rot-Unterzahl in die Kabine.

Abpfiff schon in der 88. Minute

Nach dem Seitenwechsel konterten dann die Kirchanschöringer noch zum 1:3 (54.), aber der FC Ismaning war noch lange nicht geschlagen. Auch mit einem Mann weniger spielte man den Gast an die Wand und hatte reichlich Chancen für ein Unentschieden oder noch mehr. Nikolai Davydov ließ die größte Chance liegen, und nach einem Foul an Bastian Lommer half auch ein Elfmeter nichts. Mittermaier rutschte weg beim Schuss – und der Ball ging zwei Meter über die Latte. Nach einem weiteren Foul an Daniel Gaedke sah der Referee ein Vergehen des Angreifers und sorgte weiterhin dafür, dass er mit den Ismaningern keine Freundschaft schloss. Schließlich pfiff er in der 88. Minute wegen eines nahenden Gewitters frühzeitig ab und sagte laut FCI-Trainer Stijepic, dass „eh nichts mehr passieren“ würde. (nb)

FC Ismaning - SV Kirchanschöring 1:3 (1:2).

FCI: Radic - Mittermaier, Jobst, Weber, Krizanac - Hofmann, Bux, Redl, Yilmaz, Nishikawa - Schädler.

Tore: 0:1 Dinkelbach (5.), 1:1 Mittermaier (35. Foulelfmeter), 1:2 Schmitzberger (45.+1, Handelfmeter), 1:3 Buxmann (54.). Gelb-Rot: Hofmann (45.+1)

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Ostermünchen).

Zuschauer: 180.