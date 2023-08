Klare Sache beim FC Ismaning: Versprechen an Ehefrau gilt

Von: Nico Bauer

Neben Aufsteiger Kirchheim ist der FC Ismaning der zweite Fußballverein der Bayernliga Süd, der immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet. Mit Aufsteiger 1. FC Sonthofen empfängt der FCI an diesem Freitag (18.15 Uhr) Team, das man für den sicheren Klassenerhalt schlagen müsste: Für Ismaning sind die beiden Freitagsspiele gegen Sonthofen und eine Woche später beim VfR Garching definitiv richtungweisend.

Ismaning - Trainer Mijo Stijepic war von der ersten Minute an vorbereitet, dass der Start mit einem schweren Programm mit magerer Punktausbeute erfolgen könne. Dabei verwies er darauf, dass die für den Klassenerhalt zu schlagenden Mannschaften später kommen. Mit Sonthofen und Garching warten nun nacheinander definitiv zwei dieser Teams, die höchstwahrscheinlich bis zur letzten Ligaminute unten spielen.

Zuletzt in Sonthofen bestätigte sich das beim 4:3 der Allgäuer gegen den VfR Garching. Es gab dieses Torfestival, weil die beiden Clubs für Bayernliganiveau dem Gegner zu viel angeboten haben. In den ersten Spielen war Ismaning eine Mannschaft, die eher zu viele Tore verschenkte als kassierte. „Wir dagegen müssen uns jedes Tor hart erarbeiten“, sagt Stijepic.

Mittlerweile hat der Coach mit ruhiger Hand erreicht, dass sich die anderen Mannschaften wieder anstrengen müssen für Tore gegen den FCI. Beim 0:0 in Kirchanschöring hatte man eine gute Stabilität, obwohl in der Viererkette Clemens Kubina zusammen mit drei 19-Jährigen den Laden dicht hielt. Junge Spieler bekommen in Ismaning immer ihre Chancen, aber derzeit sind solche Formationen aus der Not herausgeboren. Zuletzt gegen Erlbach musste Abwehr-Routinier Alexander Jobst verletzt passen, dazu wird Dominik Hofmann an allen Ecken und Enden vermisst. Er befindet sich noch in Elternzeit, wobei die Einwechselung gegen den SV Erlbach nur eine Ausnahme war. Hofmann konnte vor dem Spiel zweimal mittrainieren und wurde deshalb gebracht.

In der aktuellen Drucksituation würde der Trainer seinen wohl erfahrensten Spieler so gerne bringen: „Er hat seiner Frau das Wort gegeben, und deshalb müssen wir noch zwei bis drei Wochen warten.“

Kurzfristig wird der bestehende Kader keine neuen Optionen bekommen. Daniel Bux könnte nach seiner Verletzung in Garching wieder auf dem Spielberichtsbogen stehen, und der hoch veranlagte, überall einsetzbare Jonas Redl ist zumindest wieder ins Training eingestiegen. Unterdessen werden die Ismaninger Fans Bastian Lommer erst 2024 wieder mit Ball am Fuß auf der grünen Wiese sehen.

Voraussichtliche Aufstellung: Hartmann (Becherer) - Bucher, Jobst (Wild), Krizanac, Kubina - Weber, Schaefer (Schädler), Nishikawa, Yamashita, Rohrhirsch - Gaedke.