FC Ismaning weiterhin sieglos: Im zähen Heimspiel gegen den SV Erlbach fehlt die Durchschlagskraft

Von: Nico Bauer

Kein Tor gelingt dem FC Ismaning, hier Peter Schädler (vorn) am Ball, im Heimspiel gegen den SV Erlbach. © Gerald Förtsch

Das Warten auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bayernliga Süd geht weiter beim FC Ismaning. Gegen den SV Erlbach hatte der FCI eine richtig zähe Nummer, bei der man sich am Gegner letztlich die Zähne ausbiss. Mit 0:1 (0:1) unterlag Ismaning am Dienstagabend einer eiskalten Erlbacher Mannschaft.

Ismaning - Es war nichts anderes zu erwarten als ein enges Spiel, und genau das passierte dann auch. Auf dem Platz wurde um jeden Meter gekämpft und so wirklich hatte keiner Vorteile. Auch Chancen waren Mangelware. Das 0:1 von der Erlbacher Tormaschine Thomas Breu war das Ergebnis total unglücklicher Umstände. FCI-Innenverteidiger Alexander Jobst musste verletzt raus, und für ihn kam Philipp Schaefer. Genau in diese kurze Phase der Neu-Sortierung fiel das Tor hinein. Der Volleyschuss von Breu hatte Klasse. Der Ex-Profi ist eben auch ein Mann, der in so chancenarmen Partien den Unterschied ausmachen kann. Diesmal war es der Unterschied zwischen drei und null Punkten – zum Leidwesen der Ismaninger.

Und dann griff die goldene Regel der Bayernliga, dass Spiele mit Rückstand gegen Erlbach so richtig zäh werden. Nach der Pause waren die Ismaninger bemüht, irgendwie in das Spiel hineinzukommen und die fehlerfrei und sehr kompakt verteidigenden Gäste aus der Ordnung zu bringen. Das gelang ein einziges Mal ein kleines bisschen. Zehn Minuten vor Schluss kam Vito Liuzza frei zum Schuss, aber der Torwart kam mit den Fingern an den Ball und lenkte diesen am Tor vorbei.

Auf der Gegenseite hatten die Gäste aus Ostbayern auch noch eine Konterchance in einem Spiel der gepflegten Langeweile. Eigentlich neutralisierten sich die Mannschaften – und das in der Tabelle besser postierte Team machte das Tor.

Die Erlbacher traten reif auf, boten einfach nichts an. Und so hatte man das Gefühl, dass der FC Ismaning noch eine Stunde weiterspielen könnte ohne durchschlagenden Erfolg. Damit nimmt der schwierige Start in die Saison weiter Formen an. Der FC Ismaning hat nach fünf Spielen in einem kniffligen Startprogramm zwei Zähler auf dem Konto. Damit bleibt man neben dem noch punktlosen Aufsteiger Kirchheim die zweite Mannschaft, die weiter auf einen Sieg warten muss.

FC Ismaning - SV Erlbach 0:1 (0:1).

FCI: Becherer - Bucher, Jobst (38. Schaefer, 62. Tetik), Weber, Kubina - Krizanac, Liuzza, Nishikawa, Rohrhirsch (57. Gaedke), Schädler (76. Özbek) - Kollmann (58. Hofmann).

Tor: 0:1 Breu (39.).

Schiedsrichter: Kenny Abieba (Nürnberg).

Zuschauer: 170.